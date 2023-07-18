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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع والمستثمرون يترقبون بيانات التجزئة الأميركية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام بينما ينتظر المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

 

أسعار الذهب

 

وارتفع أسعارالذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1959.54 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4% إلى 1963.70 دولار.

 

وتراجع الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في أكثر من عام. وانخفاض الدولار يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

 

وقال المدير التنفيذي وخبير استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى "أو.سي.بي.سي" كريستوفر وونغ إنه على الرغم من أن اجتماع المركزي الأميركي المقبل قد يبدد جاذبية الذهب "فإن مجلس الاحتياطي قريب من إنهاء دورة التشديد النقدي".

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1% إلى 24.87 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 982.43 دولار وقفز البلاديوم 1.1% إلى 1298.30 دولار.

 

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ارتفاع فى أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات

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أسعار الذهب ترتفع مع انخفاض الدولار لأدنى مستوى

 

أسعار الذهب فى مصر:

 

أسعار الذهب

 

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء 18 يوليو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، ارتفاعاً بنحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارا عند سعر 2155 جنيهًا لسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية. 

 

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، حيث شهدت في الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

 

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط  سعرعيار "21" عند سعر 2170  جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعرعيار "24" مستوى 2474 جنيهًا، فيما بلغ متوسط  سعرعيار "22" مستوى 2268 جنيهًا.

 

سجل متوسط سعرعيار "18" نحو 1855جنيهًا، في حين بلغ متوسط  سعرعيار "14" سعر 1443 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعرعيار "12" مستوى 1237 جنيهًا،  بينما بلغ متوسط  سعرعيار "9" مستوى 927 جنيهًا  وحققَّ سعر الجنيه الذهب 17240 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1960 دولارًا للأوقية.

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