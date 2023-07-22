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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لطلاب الثانوية.. 10 جامعات تكنولوجية تناسب متطلبات سوق العمل

الجامعات التكنولوجية
الجامعات التكنولوجية الجديدة

يهتم طلاب الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، وما يعادلهما، منذ الانتهاء من امتحانات نهاية العام، بالبحث عن الكليات والجامعات المناسبة والتي لها مستقبل في سوق العمل وتتناسب مع متطلباته للالتحاق بها، وذلك لمواكبة تطورات العصر، ومواكبة التكنولوجيا.

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وتعد الجامعات التكنولوجية الجديدة، التي افتتحتها وزارة التعليم العالي، على مدار السنوات القليلة الماضية، من أهم وأفضل الاختيارات أمام طلاب المرحلة الثانوية، وذلك لما تقدمه من تعليم جيد وعملي يتناسب مع سوق العمل ويتواكب مع متطلباته، إذ توفر تلك الجامعات خبرات فنية واسعة، وتقدم تدريب عملي للطلاب، حتى يتخرجون وهم على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة في العمل، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.

وفي هذا التقرير، تقدم "الوفد" لطلاب المرحلة الثانوية 10 جامعات تكنولوجية، يمكن التقدم إليها والالتحاق بها من أجل مستقبل مشرق لمصر ولأبنائها.

الجامعات التكنولوجية الجديدة

جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية.

جامعة برج العرب التكنولوجية.

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

جامعة طيبة التكنولوجية.

جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

جامعة سمنود التكنولوجية.

جامعة مصر الدولية التكنولوجية.

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

جامعة الدلتا التكنولوجية.

جامعة بنى سويف التكنولوجية.

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