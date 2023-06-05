وكالة الطاقة الدولية: قرار "أوبك+" يرجح احتمال ارتفاع أسعار النفط

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول خلال، اليوم الإثنين، إن احتمال ارتفاع أسعار النفط صار أكثر ترجيحاً بكثير بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك+" خفض الإنتاج من النفط الخام.

وكالة الطاقة الدولية

واتفق تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، أمس الأحد على تخفيضات جديدة للإنتاج.

وقال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول خلال اجتماع لرؤساء شركات طيران من حول العالم إن احتمال ارتفاع الأسعار "زاد كثيرا" نتيجة للاتفاق، بحسب الاسواق العربية.

أسعار النفط تقفز بنحو 2% بعد تمديد تخفيضات إنتاج "أوبك+"

أسعار النفط

قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من دولار للبرميل، أو بنحو 2% خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بعد تعهد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى اعتبارا من يوليو، ولحقت 6 دول، هي: (روسيا، والعراق، وسلطنة عُمان، والإمارات، والجزائر، والكويت) بقرار السعودية.

وارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 1.33 دولار أو بنسبة زيادة تعادل نحو 1.75% لتصل الى مستوى سعر 77.46 دولار للبرميل، بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة لمستوى أعلى بلغ نحو 78.73 دولار للبرميل.

فيما صعدت ايضاً أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 1.38 دولار أو بنسبة زيادة تعادل نحو 1.92% ليصل الى مستوى سعر 72.12 دولار للبرميل بعد أن لامس خلال اليوم مستوى مرتفعا بلغ نحو 75.06 دولار للبرميل.

وتواصل بذلك كل من عقود الخامين، خام برنت و لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسبها إثر صعودها بنسبة بلغت نحو 2% يوم الجمعة بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن إنتاج المملكة سينخفض إلى 9 ملايين برميل يوميا في يوليو من 10 ملايين برميل يوميا في مايو، وهذا هو أكبر خفض تنفذه السعودية في سنوات.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول مجموعة "أوبك+"، قد أعلنت أن أعضاء التحالف سيخفضون مستوى الإنتاج المستهدف من النفط لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل عن مستهدفات الإنتاج الحالية.