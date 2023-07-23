حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأحد، يشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، إذ يستمر الطقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة رطب ليلًا على على جميع الأنحاء.

وأضافت الأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة لنشاط الرياح على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 المحسوسة 39.

السواحل الشمالية: العظمى 33 المحسوسة 35.

جنوب سيناء: العظمى 41 المحسوسة 44.

شمال الصعيد: العظمى 41 المحسوسة 43.

جنوب الصعيد: العظمى 44 المحسوسة 45.