عاجل
المشاط: تنفيذ 26 مشروعًا في مصر ضمن برنامج "التعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط"
السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

قرارات النقض في طعون مرتضى منصور.. تعرف عليها

محكمة النقض
محكمة النقض

قررت محكمة النقض "الدائرة 5 نقض جنح" رفض طعنين مقدمين من مرتضى منصور، وتغريمه مبلغ مساوى لقيمة الغرامة  وذلك على الأحكام الصادره ضده فى اتهامه بالسب والقذف وخدش الحياء للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والمستشار القانونى للنادى الأهلى محمد عثمان ومايسة محمود حمدى، والصادر فيها أحكام بالغرامة والتعويض لصالح المجنى عليهم بقيمة 162 ألف جنيه، وقررت المحكمة تأجيل باقي الطعون لجلسة 12 أغسطس المقبل.

كانت محكمة جنح العجوزة قد قضت بتغريم مرتضى منصور 12 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض 15 ألف جنيه، عن كل قضية في عدد 6 قضايا مقامه ضده لاتهامه بارتكاب جرائم السب والقذق، وخدش الحياء العام، وتم تأييد الأحكام في القضايا الستة من قبل محكمة جنح مستأنف العجوزة.

تضمنت الطعون المقدمة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، الطعن رقم 14368 لسنة 13 قضائية، مطعون ضده الكابتن محمود الخطيب، والطعن رقم 14369 لسنة 13 قضائية، مطعون ضده محمد عثمان، والطعن رقم 14370، مطعون ضده الكابتن محمود الخطيب، والطعن رقم 14371، مطعون ضده الكابتن محمود الخطيب، والطعن رقم 14372، مطعون ضده محمد عثمان، والطعن رقم 14373، مطعون ضده ملكة محمود حمدي ومايسه محمود حمدي.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك السابق، عدة اتهامات تضمنت ارتكابه جرائم السب والقذف، في حق الخطيب ومستشار النادي الأهلي.

في حين كشفت أوراق القضية التي أقامتها مايسه محمود حمدي وشقيقتها ملكة، عضوا نادي الزمالك في القضية المعروفة إعلامياً بـ سيدة نادي الزمالك، ارتكابه جريمة الفعل الفاضح بأن قام بإصدار أصوات من فمه وهي أصوات مستهجنه اجتماعيا ومرفوضة وتمثل خدشًا للحياء العام.

مواد متعلقة

بعد قليل.. الحكم فd طعون مرتضى منصور بقضايا سب الخطيب

من المهندسين للكيت كات.. الحالة المرورية أعلى كوبري عرابي

الحالة المرورية أعلى كوبري السيدة عائشة

من الدقي لمدينة نصر.. حركة السيارات بكوبري أكتوبر اليوم السبت

طريق السلامة.. إرشادات مرورية للحد من نزييف الأسفلت

بالتحاليل الطبية.. حملات للكشف عن مساطيل الطرق

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة صباح اليوم السبت

انسياب مروري بشوارع وميادين الجيزة صباح اليوم السبت
الجريدة الورقية