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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تعاون بين القومي للحوكمة والمركزي للمحاسبات في مجال تطوير القدرات البشرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد مذكرة تفاهم مع الجهاز المركزي للمحاسبات ممثلًا عنه المحاسب أحمد سعيد، بصفته القائم بعمل وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية للأمانة العامة للتعاون المشترك في مجال دعم بناء وتطوير القدرات البشرية والحوكمة والتنمية المستدامة والتحول الرقمي، وذلك بمقر الجهاز.

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التحول الرقمي


وعقب توقيع مذكرة التفاهم، أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى تطور نشأة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ودوره في نشر الوعي في الموضوعات المختلفة خاصة الحوكمة والحوكمة القطاعية والتحول الرقمي من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي يقدمها، بالشراكة مع العديد من المؤسسات التعليمية المتميزة دوليًا ومحليًا، إلى جانب دوره في مجال الاستشارات والأبحاث، علاوة على إشرافه على العديد من المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي على مستوى الدولة، مؤكدة أهمية قياس الأثر التدريبي والاستفادة من نتائج هذا القياس في تطوير المواد التدريبية علاوة على متابعة الدارسين بعد التخرج من البرامج التدريبية ورصد إثر التدريب على تطور أدائهم. 


وتطرقت شريف بالحديث إلى أهداف تطبيق الحوكمة الرشيدة المتمثلة في الشفافية والمسائلة والاستجابة للمواطن وتطبيق القانون، ودور المعهد في رفع الوعي والتدريب على كيفية تطبيق الحوكمة الرشيدة في المؤسسات الحكومية المختلفة، مؤكدة أهمية الربط بين الحوكمة والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى دور المعهد في رصد وضع مصر في المؤشرات المختلفة للحوكمة، والتي يصل عددها إلى 22 مؤشر وآليات رفع شأن مصر في هذه المؤشرات.


وتتضمن مجالات التعاون بين المعهد والجهاز وفقا لمذكرة التفاهم تنمية وتطوير القدرات البشرية والخدمات الاستشارية ولتحقيق أهداف المذكرة سيقوم الطرفان بعدة أنشطة منها عقد الندوات والدورات والبرامج التدريبية وورش العمل، تبادل زيارات الوفود بين الطرفين، تبادل المدربين والباحثين لتنفيذ الأنشطة التدريبية والبحثية، علاوة على تبادل المعلومات والمنشورات والمواد التدريبية والاصدارات العلمية والبرمجيات الإلكترونية.


كما التقى المستشار محمد الفيصل يوسف، نائب رئيس الجهاز بالدكتورة شريفة شريف والوفد المرافق لها عقب التوقيع، وقد تناول اللقاء بحث آليات التنسيق نحو وضع مذكرة التفاهم محل التنفيذ.

 


وقد حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم، من الجهاز المركزي للمحاسبات السيد اللواء مهندس احمد حمدي ، مستشار  رئيس الجهاز للتحول الرقمي، الأستاذة المحاسبة هناء عبد الغني، وكيل الجهاز للإدارة المركزية للتدريب والتعليم المستمر، الاستاذ المحاسب وائل البكري، القائم بعمل وكيل الجهاز للإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الاستاذ المحاسب عماد ريان، وكيل وزارة بالمكتب الفني لرئيس الجهاز، المهندس عبد الرحمن فكرى، مدير بروتوكول بالجهاز، ومن المعهد القومي للحوكمة نبيل فؤاد، مدير عام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية،  مارينا رومان، مدير مشروع بإدارة تطوير الأعمال.

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