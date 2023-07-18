القصير: القطن محصول استراتيجي ويجب التوسع في الزراعة التعاقدية

أكد السيد القصير وزير الزراعة على أن القطن محصول استراتيجي ويجب التوسع في الزراعة التعاقدية.

واضاف القصي، أنه يجب التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسويق الاقطان من خلال المزادات لضمان أعلى سعر للفلاح يشجعه على التوسع في زراعته المواسم القادمة لتلبية احتياجات التصنيع المحلى في ظل النهضة التى تشهدها مصر لتطوير صناعة الغزل والنسيج لتخفيف الاستيراد.

تشكيل لجنة فنية

ولفت وزير الزراعة إلي أهمية تشكيل لجنة فنية من وزرات" الزراعة- التجارة والصناعة- قطاع الأعمال العام" للتواصل مع مسئولي البورصة لبحث مدى إمكانية تسويق القطن من خلال البورصة السلعية تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد القصير بالتعاون والتنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال والذي اثمر عن نجاح منظومة تسويق القطن للعام الرابع على التوالى بما يحقق مصلحة الفلاح.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، لبحث الاستعداد لتسويق القطن خلال الموسم الجديد ٢٠٢٣ .

وناقش الاجتماع الاستعدادت الخاصة بتطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد 2023/2024، والذي يبدأ شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب تقييم أداء المنظومة والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين والتأكيد على ضرورة البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وجود وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين.