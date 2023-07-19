انطلاق مبادرة "القرار قرارك" لمكافحة الإدمان بالمنيا

انطلقت مبادرات مراكز الشباب القرار قرارك بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، إدارة البرلمان والتعليم المدنى، والهيئات الشبابية.

وتم تنفيذ المباردة بنادى شباب المنيا، وذلك للتوعية بأضرار المخدرات وتأثيرها، وتم تنفيذ النشاط مع الأطفال، وتم عرض المعلومات من خلال وحدة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، والتعارف بالصندوق واهدافه ,اضرار التدخين وانواع المخدرات واضرارها، وتم توزيع فلايرز عن اضرار الترمادول، والخط الساخن 16023 علاج بالمجان وبسرية كاملة

وتم التنسيق من خلال ادارة الشباب والطلاب بالمحافظة، مع مديرية الشباب والرياضة إدارة البرلمان وإدارة الهيئات الشبابية ، حيث تم التنفيذ من خلال منسق الصندوق اسراء رفعت ، ومتطوعى الصندوق، وإشراف نادى الشباب احمد هتلر المدير التنفيذى للنادى، إدارة البرلمان والتعليم المدنى احمد طه مدير الإدارة، وحيد شحاته مدير إدارة الهيئات الشبابية ، أشرف محمد عبد المسؤول الاعلام

ويأتى ذلك تحت توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، والدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة