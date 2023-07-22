محافظ كفرالشيخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

بعث محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة.



وقال نورالدين، في برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس : "بالإنابة عن شعب وقيادات محافظة كفرالشيخ، أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تلك المناسبة التى سطرت ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة، وحققت إنجازات عظيمة، والتي ستبقى عالقة في أذهان المصريين، لتؤكد انحياز الجيش للشعب، والوقوف بجانبه دائما للعبور بالوطن إلى بر الأمان والاستقرار، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.



وقدم المحافظ ، التحية لرجال القوات المسلحة الأبطال والشرطة البواسل الذين يفتدون مصر بأرواحهم لتحقيق الأمان والاستقرار، مهنئاً جموع مؤسسات الدولة المصرية، بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يحفظ مصر الكنانة وقادتها على مر العصور تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة.