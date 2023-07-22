احمد فتوح أزمة جديدة بالزمالك بعرض يوناني وشبح الأهلي يخيم على الصفقة

تواجه إدارة نادي الزمالك أزمة جديدة بسبب لاعب فريق الكرة احمد فتوح بعد الضربة الموجعة التي تلقتها الجماهير بانتقال إمام عاشور للنادي الأهلي.

وينتهي عقد احمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد 2023- 2024 ليصبح أحمد فتوح لاعبا حرا يمكنه الانتقال لأي فريق دون الرجوع لنادي الزمالك.

عرض يوناني يثير قلق الزمالك من انتقال احمد فتوح للأهلي على طريقة إمام عاشور

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن وجود عرض من يوناني من نادي باناثانيكوس للحصول على خدمات احمد فتوح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورغم تأكيدات احمد فتوح بأن التجديد للزمالك هو رغبته الأولى، إلا أن هناك حالة من القلق انتابت مجلس إدارة نادي الزمالك والجماهير من انتقال اللاعب إلى الأهلي على طريقة إمام عاشور الذي انتقل مؤخرا للنادي الأهل قادما من ميتلاند الدنماركي .

الأهلي يسعى بقوة للتعاقد مع احمد فتوح

على الجانب الآخر تسعى إدارة النادي الأهلي بقوة للتعاقد مع احمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونجم منتخب مصر في ظل البحث عن بديل للاعب الأهلي علي معلول.

ويعد احمد فتوح الخيار الأول للأهلي لخلافة على معلول حيث يعتبر احمد فتوح من أفضل اللاعبين في مصر وأفريقيا في مركزه واستغل مسئولو القلعة الحمراء خلاف احمد فتوح مع نادي الزمالك وفتح باب المفاوضات للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل .

شرط احمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

وعقدت إدارة نادي الزمالك جلسة مع احمد فتوح من أجل التجديد للفريق، إلا ان أحمد فتوح وضع شروطا تعجيزية في ظل الأزمات التي يمر بها النادي خلال الفترة الأخيرة والتي أبرزها الحجز على أرصدة النادي في البنوك.

حيث طالب احمد فتوح إدارة نادي الزمالك بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي، بجانب حصوله على 25 مليون جنيه في الموسم الواحد.

كما اشترط أحمد فتوح أن يكون عقد التجديد موسمين فقط بخلاف الموسم المتبقي من عقده القديم يتم احتسابها من ضمن العقد الجديد، و أن يكون أحمد فتوح اللاعب رقم 3 في ترتيب حاملي شارة القيادة حيث أن ترتيب حاملي الشارة في الزمالك شيكابالا ثم محمد عبدالشافي و عمر جابر و محمد اشرف روقا و احمد فتوح.

مصادر: احمد فتوح سيجدد عقده مع الزمالك

واكد مصدر مقرب من احمد فتوح في تصريحات نشرتها الصحف المصرية اليوم انه مستمر مع الزمالك وسيجدد عقده مع القلعه البيضاء بأقرب وقت عقب الانتهاء من ملف إيقاف القيد، مشيرا إلى ان أحمد فتوح لا يعرف أي شيء عن عرض باناثيناكوس ولم يتحدث معه وكيله عن مثل تلك العروض أو يتحدث معه أحد.

مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية

و يستعد فريق الزمالك لخوض منافسات البطولة العربية للأندية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إنتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب ختام الدوري.

وينتظر الزمالك العديد من المباريات القوية بالبطولة التي سيخوض أولي مبارياتها يوم 28، ونعرض جدول مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

الزمالك ضد الاتحاد المنستيري، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد الشباب السعودي، يوم 31 من شهر يوليو الجاري، الموافق الاثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد النصر السعودي، يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

في سياق متصل يحرص المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على معالجة أخطاء لاعبي الزمالك خلال الفترة الحالية قبل انطلاق البطولة العربية للأندية كما كلف معاونيه بدراسة الاتحاد المنستيري.

كلف الكولومبي أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك جهازه المعاون بتجهيز ملف كامل عن كل كبيرة وصغيرة تخص فريق الاتحاد المنستيري التونسي والتي سوف تقام يوم الجمعة 28 يوليو.

وتشهد قائمة الزمالك عدة غيابات بسبب الإصابة أبرزهم نبيل دونجا وعمرو السيسي ومصطفى شلبي وعبدالله جمعة والونش وناصر منسي.

يستعد الزمالك لخوض غمار منافسات البطولة العربية للأندية في نسختها التي تحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم فريقين من السعودية هما النصر والشباب بجانب الاتحاد المنستيري من تونس.

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