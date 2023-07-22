الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة، المتوقع أن تستمر لنهاية شهر يوليو الجاري.

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غدا درجات الحرارة ستكون أقل حدة من الأسبوع الماضي

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن غدا درجات الحرارة ستكون أقل حدة من الأسبوع الماضي، نظرا لوجود انخفاض طفيف جدا بدرجات الحرارة، فاليوم متوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى المقاسة في الظل تصل لـ36 درجة مئوية.

وأكدت أن الطقس ما زال متأثرا بامتداد منخفض الهند الموسمي؛ إذ إنه يحمل كتلاً هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، يحدث لها تعديل بقيم درجات الحرارة وتصل لنا بدرجات حرارة أقل، لكنها تحمل بكميات كبيرة من بخار الماء، ما يسبب استمرار ارتفاع قيم الرطوبة، لافتة إلى أن نسب الرطوبة مرتفعة للغاية تصل لـ90 و95% على السواحل الشمالية، و90% على القاهرة الكبرى.

ارتفاع نسب الرطوبة تزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة

وشددت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن ارتفاع نسب الرطوبة تزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة من درجتين لـ3 على حسب الرطوبة، موضحة أن درجات الحرارة 36 درجة مئوية اليوم، لكننا نشعر بها وكأنها 39 درجة مئوية، ولذلك نشعر بأجواء شديدة الحرارة الرطبة معظم الأنحاء بالوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، خاصة أن فترات النهار تشهد زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.