ضبط 7 قضايا مخدرات في حملة أمنية بجنوب سيناء

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء حملة أمنية إستهدفت دوائر أقسام شرطة (نويبع – أبو زنيمة – دهب – سانت كاترين – أول شرم الشيخ – رأس سدر).

وأسفرت جهودها عن ضبط (7) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة.. بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 11,300 كيلو جرام – كمية من زهرة الخشخاش وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون) بحوزة (10 متهمين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة .