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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 7 قضايا مخدرات في حملة أمنية بجنوب سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء حملة أمنية إستهدفت دوائر أقسام شرطة (نويبع – أبو زنيمة – دهب – سانت كاترين – أول شرم الشيخ – رأس سدر).

وأسفرت جهودها عن ضبط (7) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة.. بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 11,300 كيلو جرام – كمية من زهرة الخشخاش وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون) بحوزة (10 متهمين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

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