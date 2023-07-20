الخميس 20 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تضبط 28 بندقية في حملة أمنية بأسيوط

أسلحة نارية
أسلحة نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من ضبط عدد (41) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (13 بندقية آلية –15بندقية خرطوش – طبنجة – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 29 متهم " لعدد 17 منهم معلومات جنائية").

وضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة ( 5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (553) حكم قضائى متنوع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك خلال حملة أمنية شنها قطاع  الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط إستهدفت دائرة (مركز شرطة ديروط).

 ويأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة

كافة الأنشطة الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

                    

 هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد متعلقة

خبير بيئي: العالم يمر باحتباس حرارى نتيجة زيادة درجات الحرارة

شاهد| المالديف المصري.. تدفق سياحي عالمى على مرسى علم

الأوقاف: الأسبوع القرآني يناقش موضوع "التخلق بأخلاق القرآن الكريم"‎

فحص مسرح انفجار اسطوانة غاز داخل شقة ووفاة شخصين

نقيب الفلاحين: قريبًا كيلو الأرز بـ 10 جنيهات

خطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023
الجريدة الورقية