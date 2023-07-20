الداخلية تضبط 28 بندقية في حملة أمنية بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من ضبط عدد (41) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (13 بندقية آلية –15بندقية خرطوش – طبنجة – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 29 متهم " لعدد 17 منهم معلومات جنائية").

وضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة ( 5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (553) حكم قضائى متنوع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك خلال حملة أمنية شنها قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط إستهدفت دائرة (مركز شرطة ديروط).

ويأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة

كافة الأنشطة الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.