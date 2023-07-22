عاجل
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو) السر في تصنيع إطارات السيارات باللون الأسود
السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مدحت صالح يشعل أوبرا الإسكندرية بأجمل الأغاني.. صور

النجم مدحت صالح
النجم مدحت صالح

ليلة صيف ساحرة جاءت  ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء بالاسكندرية، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر غرد خلالها النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقته بمختارات من اعماله البراقة .

فعلي مسرح سيد درويش الذى علق لافتة كامل العدد توهج مدحت صالح فى سماء المدينة الساحلية ، وكعادته نجح فى الانطلاق بعشاقه الى عالم الاحلام متنقلا بين مجموعة من غنائياته الشهيرة كان منها جايلكم يا اللى وحشتونى ، بحلم على قدى ، ماشى فى ضلها ، المليونيرات ، النور مكانه فى القلوب ، زى ما هى حبها ، وعدى ، حبيبى يا عاشق ، يتقال ، ابن مصر ، كما تغنى بعدد من مؤلفات زمن الفن الجميل منها برمى السلام ، شط اسكندرية ، ثلاث سلامات وقولوله الحقيقة .

وكان فصل الايقاع تدريب الفنان سعيد الارتيست التابع لمركز تنمية المواهب قد قدم فقرة فنية فى الساحة الخارجية للمسرح قبل بدء الحفل شملت معزوفات دقات المواهب ، احنا الشباب
صوابع زينب وصباحه ومساه .

النجم مدحت صالح
النجم مدحت صالح
النجم مدحت صالح

مواد متعلقة

عرض "طيب وأمير " يواصل نجاحاته على مسرح ميامي

أحمد عصام ينتهي من تجهيزات الـ فاير وركس لحفل تامر حسني في العلمين.. صور

إيرادات فيلم تاج في شباك التذاكر

تعرف على إيرادات فيلم البعبع في السينمات

إيرادات فيلم مطرح مطروح للنجم محمود حميدة

حقيقة علاقة حسن شاكوش وحورية فرغلي

موعد وأسعار تذاكر حفل أحمد سعد في مهرجان العلمين

حصيلة إيرادات فيلم بيت الروبي بالسينمات
الجريدة الورقية