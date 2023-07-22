مد أجل الحُكم على مُنهي حياة الطفلة مكة

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، مد أجل حكمها على المتهم بقتل الطفلة "مكة" ابنة زوجته بأكتوبر إدارياً.

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وكشف أمر الإحالة أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثالث أكتوبر تلقى بلاغا من مكتب صحة ثاني أكتوبر، مفاده وصول س. م وبصحبتها ابنتها الطفلة "مكة" وبها بعض الإصابات والجروح وذلك بغرض استخراج شهاد وفاة لها.

العدالة تستعد للقصاص لروح الطفلة مكة

وبإجراء التحريات حول الواقعة وجمع المعلومات فقد تبين بأن الطفلة مقيمة صحبة والدتها، وزوج والدتها م. ع، وحرر المحضر رقم 3599 لسنة 2022، إداري قسم ثالث أكتوبر، وتبين أن الأخير تسبب فى قتل الطفلة وتم القبض عليه وإحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.

وفي سياقٍ مُتصل، أجلت محكمة مستأنف أكتوبر، في وقت سابق، نظر معارضة الفنانة إيمان سالم، على حكم حبسها 3 سنوات في قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه، لجلسة 6 سبتمبر لتقديم المستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج وسكرتارية محمود عبد الرحيم وزكريا مبسوط.

يذكر أن محكمة جنح أكتوبر، قضت في وقت سابق بحبس الفنانه إيمان سالم، غيابياً بالسجن 3 سنوات، بتهمة تبديد شيكات بقيمة 12 الف جنية.

وعلى جانب آخر، أجلت محكمة جنايات الجيزة مُحاكمة شخص وذلك لاتهامه بقتل شقيقه ووالدته، والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم لجلسة 17 أكتوبر لعدم حضور الطبيب الشرعي.

وكانت قد أحالت النيابة العامة بأكتوبر القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلي السادس من أكتوبر، وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عامًا – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة، وفي 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد، نشبت بينهما - مشادة؛ فاستشاط لها غضبًا، وسولت له نفسه قتل أخيه.

وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدًا وهي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان- ، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.