انقطاع التيار.. خطوات تقديم شكوى لوزارة الكهرباء

انقطاع الكهرباء في مصر.. تصدرت أزمة انقطاع الكهرباء منذ الاسبوع الماضي محركات البحث العالمي"جوجل"، بعدما أثارت جدلا واسعًا في بعض القرى والمدن المصرية نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء على مدار اليوم ولاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة، وموجة الطقس الحارة التي تشهدها البلاد في فصل الصيف.

سبب انقطاع الكهرباء

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن سبب انقطاع الكهرباء في مصر هو تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة، وزيادة الاستهلاك بشكل كبير.

تخفيف الاحمال

وأضاف مدبولي، أن انقطاع الكهرباء في مصر يعود إلى أننا الآن في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية، مشيرًا إلى أن الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب حتى منتصف الأسبوع المقبل؛ لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات تقديم شكوى في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء:

الدخول على الموقع الالكتروني من خلال الرابط http://egyptera.org/ar/ComplaintsForm.aspx

اختيار إرسال شكوى

عند الدخول ستظهر صفحة أخرى يتم تدوين عليها نموذج شكوى مقدمة إلى الجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

يتم إدخال عدد من المعلومات ومنها اسم المنتفع، الرقم القومي

يتم تحديد نوع الشكوى المطلوب إرسالها

كما يتم الاتصال على الخط الساخن 121

موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء

الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أعلن موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء، موضحًا انتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء وانقطاع التيار منتصف الأسبوع المقبل.