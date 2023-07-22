وفاة وإصابة 11 شخصًا جراء قصف روسي لدونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، وفاة ستة مدنيين وإصابة 5 آخرين؛ جراء قصف روسي للمنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية .

الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف كيريلينكو، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم السبت "في 21 يوليو 2023، أسفر قصف روسي عن مقتل ستة مدنيين في دونيتسك، وتحديدا 4 في منطقة نيويورك و2 في منطقة دروزهبا، فيما أصيب 5 آخرون.

وقال كيريلينكو، إنه من المستحيل معرفة العدد الإجمالي للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية

جاءت استجابة لطلب لمساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.