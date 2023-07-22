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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة وإصابة 11 شخصًا جراء قصف روسي لدونيتسك

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، وفاة ستة مدنيين وإصابة 5 آخرين؛ جراء قصف روسي للمنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية .

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وأضاف كيريلينكو، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم السبت "في 21 يوليو 2023، أسفر قصف روسي عن مقتل ستة مدنيين في دونيتسك، وتحديدا 4 في منطقة نيويورك و2 في منطقة دروزهبا، فيما أصيب 5 آخرون.

وقال كيريلينكو، إنه من المستحيل معرفة العدد الإجمالي للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية 

جاءت استجابة لطلب لمساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 

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