أعراض انفلونزا الطيور بعد تحذيرات الصحة العالمية

حذرت منظمة الصحة العالمية من تسبب الفاشيات الحالية لأنفلونزا الطيور في حدوث دمار لمجموعات من الحيوانات، بما في ذلك الدواجن والطيور البرية وبعض الثدييات، كما أضرت الفاشيات بسبل عيش المزارعين وتجارة الاغذية.



انفلونزا الطيور

وأشارت إلى أن فيروسات أنفلونزا الطيور عادة بين الطيور، ولكن العدد المتزايد من حالات اكتشاف أنفلونزا الطيور (H5N1) بين الثدييات،وهي الأقرب من الناحية البيولوجية إلى البشر منها إلى الطيور، مما يُثير المخاوف إزاء قدرة الفيروس على التكيُّف لإصابة البشر بالعدوى بسهولة أكبر.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن انفلونزا الطيور:

وتُعتبر أنفلونزا الطيور H5N1 "عدوى فيروسية، تنتقل بشكل طبيعي بين الطيور المائية البرية.

يمكن أن ينتشر أيضًا وبسهولة إلى الدواجن المحلية، والتي من خلالها يُمكن أن ينتقل المرض إلى البشر

ويتم انتقال المرض إلى البشر من خلال ملامسة براز الطيور المصابة، أو الإفرازات الأنفية، وكذلك عن طريق الإفرازات التى تخرج من الفم أو العين

وتختلف أعراض أنفلونزا الطيور، من شخص لآخر، ولكن معظم أعراضها تتمثل فيما يلي:

السعال

الاسهال

صعوبة في التنفس

ارتفاع في درجات الحرارة

آلام بالعضلات والرأس

سيلان الانف

التهاب الحلق

ويُساعد العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات في الحد من شدة المرض، إلا أنه يُنصح بتناول العلاجات المناسبة في خلال يومين من ظهور أعراض المرض

ويمكن تجنب العدوى من خلال عدم لمس او الاقتراب من الطيور الميتة، وعدم لمس الأسطح الملوثة بفضلات أوسوائل من الطيور.

