حالة الطقس.. ارتفاع شديد في الحرارة تتخطى الـ 44 درجة

يشهد اليوم السبت، ارتفاع شديد في حالة الطقس ودرجات الحرارة نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي والقبة الحرارية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، ويسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وتوقعت الهيئة، أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشر بوابة الوفد بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

درجات الحرارة

القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة.



الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة.



مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.



سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.



قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 29 درجة.