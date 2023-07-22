عاجل
مفاجأة في أسعار الدولار اليوم السبت الأرصاد تكشف سر تعرض العالم لموجة غير مسبوقة من ارتفاع الحرارة (فيديو) حمى الضنك.. فيروس يهدد نصف سكان العالم حالة الطقس.. ارتفاع شديد في الحرارة تتخطى الـ 44 درجة طرق الحفاظ على سيارتك من الاشتعال أثناء ارتفاع درجات الحرارة
السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس.. ارتفاع شديد في الحرارة تتخطى الـ 44 درجة

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

يشهد اليوم السبت، ارتفاع شديد في حالة الطقس ودرجات الحرارة نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي والقبة الحرارية.

txt

أستاذ مناعة يقدم روشتة للتعامل مع الطقس الحار (فيديو)

txt

استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم بمحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، ويسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد  ، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وتوقعت الهيئة، أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشر بوابة الوفد بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

درجات الحرارة

القاهرة العظمى 36  درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة.


الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة.


مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.


سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.


قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

 

أسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44  والصغرى  29 درجة.

 

مواد متعلقة

طرق الحفاظ على سيارتك من الاشتعال أثناء ارتفاع درجات الحرارة

كيليان مبابي للبيع.. السعودية تجهز عرض تاريخي للنجم الفرنسي

هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم السبت

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

نقيب المحامين يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

هاني سويلم يتابع إجراءات الإعداد لأسبوع القاهرة السادس للمياه
الجريدة الورقية