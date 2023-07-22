مواعيد مباريات اليوم السبت و القنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 22 يوليو 2023، والقنوات الناقلة فتشهد نهائي كأس الرابطة المصرية بين المصري البورسعيدي ونظيره سيراميكا كليوباترا، بجانب عدة مواحهات ودية، بالاضافة الى مباريات كأس العالم للسيدات.

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 يوليو 2023 و القنوات الناقلة

موعد نهائي كأس الرابطة المصرية

المصري أمام سيراميكا كليوباترا الثامنة و النصف بتوقيت مصر عبر قناة OnTime Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم الودية

تشيلسي ضد برايتون الثانية بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة - SSC1

بوروسيا دورتموند ضد روت فايس اريفيت السابعة و النصف بتوقيت مصر والسعودية

مانشستر يونايتد ضد أرسنال الواحدة بتوقيت مصر والسعودية

كأس العالم للسيدات كرة القدم 2023 ــ woman world cup 2023

الولايات المتحدة ضد فيتنام فى تمام الساعة الرابعة مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

زامبيا ضد اليابان فى تمام الساعة العاشرة مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

إنجلترا ضد هايتي فى تمام الساعة الثانية عشر مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدنمارك ضد الصين فى تمام الساعة الثالثة مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium