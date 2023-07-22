السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت و القنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 22 يوليو 2023، والقنوات الناقلة فتشهد نهائي كأس الرابطة المصرية بين المصري البورسعيدي ونظيره سيراميكا كليوباترا، بجانب عدة مواحهات ودية، بالاضافة الى مباريات كأس العالم للسيدات.

 

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مرتضى منصور يؤكد إيقاف كهربا في هذا الموعد

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مرتضى منصور يطالب بمساواة الزمالك بالأهلي في حقوق الرعاية

 

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 يوليو 2023 و القنوات الناقلة 

 

موعد نهائي كأس الرابطة المصرية

المصري أمام سيراميكا كليوباترا الثامنة و النصف بتوقيت مصر عبر قناة OnTime Sports HD 1

 

مواعيد مباريات اليوم الودية

تشيلسي ضد برايتون الثانية بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة - SSC1

 

بوروسيا دورتموند ضد روت فايس اريفيت السابعة و النصف بتوقيت مصر والسعودية

 

مانشستر يونايتد ضد أرسنال الواحدة بتوقيت مصر والسعودية 

 

كأس العالم للسيدات كرة القدم 2023 ــ woman world cup 2023

الولايات المتحدة ضد فيتنام  فى تمام الساعة الرابعة مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

زامبيا ضد اليابان فى تمام الساعة العاشرة مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

إنجلترا ضد هايتي فى تمام الساعة الثانية عشر مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدنمارك ضد الصين فى تمام الساعة الثالثة مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

 

 

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