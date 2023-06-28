دوائر الجن تثير حيرة العلماء.. فيديو

تشتهر ناميبيا بوجود "دوائر الجن" أو “Fairy Circles” وهي أشكال دائرية غريبة الشكل تظهر على سطح الأرض في بعض مناطق الصحراء النامية، وتعتبر هذه الدوائر من الظواهر الطبيعية الغامضة التي لم تتمكن العلوم حتى الآن من تفسيرها بشكل كامل.

تتميز دوائر الجن بأنها دوائر رملية صغيرة بحجم يتراوح بين 2 إلى 15 مترًا، وتكون محاطة بحلقة دائرية من النباتات الجافة، وتتكرر هذه الدوائر على سطح الأرض بشكل منتظم ومتكرر، وتظهر بأشكال مختلفة كدوائر وبيض وقلوب ومستطيلات.

وعلى الرغم من أن العلماء قد تمكنوا من تحديد بعض العوامل التي تساعد على ظهور دوائر الجن، إلا أن السبب الحقيقي لظهورها لا يزال غير معروف بشكل كامل. ويعتقد بعض العلماء أنها قد تكون نتيجة لتأثيرات الحشرات أو الفطريات على التربة، فيما يعتقد آخرون أنها نتيجة لطريقة توزيع المياه في الصحراء.

دوائر الجن تجذب السياح

وتعتبر دوائر الجن من المعالم الطبيعية الفريدة في ناميبيا، وتجذب الكثير من الزوار الذين يأملون في مشاهدتها والتعرف عليها بشكل أفضل. ويوفر العديد من الجولات السياحية في ناميبيا زيارات إلى مناطق دوائر الجن، وتوفر هذه الجولات فرصة للزوار للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتعرف على الثقافة المحلية وتقاليد السكان الأصليين في المنطقة.

وعلى الرغم من أن دوائر الجن لا تزال ظاهرة غامضة ومحيرة بالنسبة للعلماء، إلا أنها تعتبر معلمًا طبيعيًا فريدًا ومثيرًا للاهتمام في ناميبيا، وتشكل مصدر إلهام للعديد من الفنانين والمصورين الذين يسعون لتوثيق هذه الظاهرة الغريبة.