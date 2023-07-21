صحة الشرقية: نجاح جراحة عاجلة لإنقاذ حياة مُسن يعاني من ثقب بجدار المعدة

نجح مستشفى أبو حماد المركزي بمحافظة الشرقية، من إنقاذ حياة مُسن، كان يعاني من ثقب بجدار المعدة وثقب بمنشأ الاثنى عشر، وذلك

وأوضح مستشفى أبو حماد المركزي في بيان أطلع الوفد عليه، حضر إلى المستشفى أمس الخميس أثناء أجازة الاحتفال بعيد رأس السنة الهجري، مريض يبلغ من العمر ٧٠ عاما يعاني من آلالام حادة بالمعدة غير مستجيبة للعلاج وأرتفاع بدرجة الحرارة، ومع متابعة التاريخ المرضي للحالة تبين أن المريض يعاني من إرتفاع بضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.

وبعد عمل الفحوصات اللازمة وعرضها علي الدكتور أحمد حلمي روق أخصائي الجراحة العامة، تبين إصابة المريض بإشتباه ثقب بالأمعاء أو المعدة، ويحتاج لإجراء عملية استكشاف بالبطن طارئة، وبعد عرض المريض الفحوصات على استشاري التخدير الدكتور حسام صبري، أفاد بحاجة المريض للحجز بالعناية المركزة بعد العملية.

وبالتنسيق مع إدارة الطواريء بالمستشفى ورئيس قسم العناية المركزة الدكتور أيمن سيد أحمد تم حجز سرير بالعناية المركزة للمريض لتحضيره للعمليات، وعلى الفور تم دخول المريض للعمليات لإجراء عملية استكشاف بالبطن، أظهرت وجود ثقبين أحدهما بجدار المعدة من الجزء السفلي، والآخر بمنشأ الإثنى عشر، ووجود كميات هائلة من الصديد، وتم إجراء إصلاح الثقب وتفريغ الصديد وغسيل البطن وتركيب درانق، وتم نقل المريض للعناية المركزة تحت الملاحظة بعد العملية.