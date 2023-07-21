قصص Telegram تصل لمستخدمي Premium

قالت الشركة في تغريدة على تويتر إن ميزة القصص الجديدة في تيليجرام Telegram متوفرة هنا كما وعدت، لكنها متاحة فقط لمستخدمي Premium في الوقت الحالي.

في الشهر الماضي، كشف الرئيس التنفيذي بافيل دوروف عن الميزة القادمة التي توفر تحكمًا أكثر دقة من القصص على التطبيقات الأخرى، مما يتيح لك تحديد من يمكنه رؤيتها وكم مرة تستمر قبل الاختفاء. أبلغ العديد من المستخدمين على Twitter عن رؤية الميزة الجديدة أيضًا.

تشبه قصص Telegram نفس الميزة على Messenger's Messenger، وتظهر كفقاعات قابلة للتوسيع في الجزء العلوي من قائمة المحادثات.

يمكن للمستخدمين اختيار جعلها قابلة للعرض للجمهور، إلى جانب مجموعة من الخيارات الأخرى: جهات الاتصال فقط (مع استثناءات) ، أو جهات الاتصال المحددة أو إغلاق الأصدقاء. يمكنك إضافة تسميات توضيحية وروابط ووضع علامات على الآخرين أيضًا. يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها بواسطة الكاميرات الأمامية والخلفية في وقت واحد، على غرار المنشورات الموجودة على BeReal.



إذا كنت لا تريد أن ترى منشورات من جهة اتصال معينة، يمكنك نقلها إلى قائمة "مخفية" في قسم جهات الاتصال الخاصة بهم. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار وقت انتهاء صلاحية قصصهم. يمكنك ضبطها على الاختفاء في غضون 24 ساعة مثل الخدمات الأخرى، ولكن يمكنك أيضًا جعلها تختفي في غضون 6 أو 12 أو 48 ساعة. يمكن أيضًا عرض القصص بشكل دائم على صفحة ملفك الشخصي - مع الاستمرار في اختيار إعدادات الخصوصية لكل منشور.

يمكن للجميع مشاهدة القصص ، ويمكن للمستخدمين إرسال ردود الفعل والردود. ومع ذلك، ستحتاج إلى أن تكون مشتركًا في Telegram Premium في Post Stories.

للقيام بذلك، ستحتاج إلى أحدث إصدار من Telegram (ربما لم يتم طرحه في منطقتك بعد)، ويجب أن تدفع 4.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا مقابل اشتراك Premium - مع خصم متاح على الويب.

تقدم Premium، التي وصلت العام الماضي، مزايا مثل تحميلات 4 جيجا بايت، وتنزيلات أسرع، وملصقات فريدة، وتحويل الصوت إلى نص، ومضاعفة حدود المتابعة والمزيد.