عمرو مصطفى يثير الجدل مجددًا.. "أنا مغرور ارتاحوا بقى"

وجه المطرب والملحن عمرو مصطفى، رسالة غريبة إلى شخص مجهول، من خلال منشور جديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب عمرو مصطفى:" انا نرجسي، انا مغرور، انا منفصل عن زمايلي وفي حالي ومش بكلم حد في الوسط، ارتاحوا بقي وبطلوا تذكروا اسمي في كل مكان ".

وأضاف “مصطفى”:" اقعدوا اعملوا لجان في كل حته تطلع تشتمني وبرامج مخصوص لمهاجمتي

كل ده لاني لازم اكون منافق واشكر في ناس منافقه علشان صورتي تكون كويسه قدام الناس

طيب انا عايز صورتي تكون وحشه ارتاحوا بقي".

كما سبق وكتب عمرو مصطفى:" هو انا اترككم تتعدوا بشكل غير قانوني على الحاني يعني ولحن تم غنائه في برنامج علي الهواء خدته وعملت منه اغنيه وصورتها وفي الاخر طالع تقول عليا نرجسي، نحن في زمن يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ".

وتابع الفنان، قائلاً:" اقسم بالله لو شوفتك في اي مكان انت واشكالك لن تجدوا مني غير نظره احتقار واوعي تجري تسلم عليا زي ما عملت قبل كده علشان ههزائك ".

واختتم عمرو مصطفى، قائلًا:" واوعي تجيب اسمي تاني في مكان علشان هقاضيك انت وكل الي شبهك مطربي الدرجه ( الخامسه )

زمن الرويبضه ".

عمرو مصطفى: فخور بالتعامل مع كبار النجوم

وكان عمرو مصطفى، صرح في أحد البرامج الشهيرة إنه ليس مغرورًا أو نرجسيًا، لكنه يريد أن يحقق نجاح في الموسيقى وفي العمل بشكل كبير، موضحًا أنه سعيد وفخور بالتعامل مع كبار النجوم في مجال الفن.

وأشار إلى أن أصحابه في مجال الفن يحزنون بسبب زيادة عصبيته، متابعًا: "متعتي في الحياة هي الموسيقى وليس الخناقات، أنا مركز في شغلي بس أنا بدافع عن نفسي".

وأوضح أنه ليس ناكر للجميل لأي فنان أو منتج أو ملحن، مؤكدًا أنه يحترم الجميع وليس مغرورًا، منوهًا إلى أنه يحب الموسيقى التي وصفها بأزمة حياته، مضيفًا: “أنه لا يريد أن يتدخل في حياة أي فنان أخر، ويحب العمل للغاية لدرجة تدفعه لنسيان نفسه”.

عمرو مصطفى: أهلي بيشفقوا عليا

وكشف عن تلقيه نصيحة بزيارة طبيب نفسي، قائلا: "أحد المقربين نصحني بزيارة طبيب نفسي، وزرت عيادة الطبيب النفسي لمرة واحدة ولم تتكرر"؛ إذ حكت الطبيبة عن مشاكلها له ولم تستمع لمشاكله.

وكشف أنه يعاني من مرض فرط الحركة، موضحًا أن أبنه الأصغر يعاني هو الأخر من نفس المرض، متابعًا: "أهلوا أشفقوا عليا بسبب مرض فرط الحركة، هذا المرض جعلني أتميز في الموسيقى"، جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس.