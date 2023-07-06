عمرو مصطفى يكشف مفاجأة عن مرضه.. لست نرجسيا والموسيقى تتحكم في إنسانيتي

قال الفنان عمرو مصطفى، إنه ليس مغرورًا أو نرجسيًا، لكنه يريد أن يحقق نجاح في الموسيقى وفي العمل بشكل كبير، موضحًا أنه سعيد وفخور بالتعامل مع كبار النجوم في مجال الفن.

وأشار إلى أن أصحابه في مجال الفن يحزنون بسبب زيادة عصبيته، متابعًا: "متعتي في الحياة هي الموسيقى وليس الخناقات، أنا مركز في شغلي بس أنا بدافع عن نفسي".



وأوضح أنه ليس ناكر للجميل لأي فنان أو منتج أو ملحن، مؤكدًا أنه يحترم الجميع وليس مغرورًا، منوهًا إلى أنه يحب الموسيقى التي وصفها بأزمة حياته، مضيفًا: “أنه لا يريد أن يتدخل في حياة أي فنان أخر، ويحب العمل للغاية لدرجة تدفعه لنسيان نفسه”.

"أهلي بيشفقوا عليا"

وكشف عن تلقيه نصيحة بزيارة طبيب نفسي، قائلا: "أحد المقربين نصحني بزيارة طبيب نفسي، وزرت عيادة الطبيب النفسي لمرة واحدة ولم تتكرر"؛ إذ حكت الطبيبة عن مشاكلها له ولم تستمع لمشاكله.

وكشف أنه يعاني من مرض فرط الحركة، موضحًا أن أبنه الأصغر يعاني هو الأخر من نفس المرض، متابعًا: "أهلوا أشفقوا عليا بسبب مرض فرط الحركة، هذا المرض جعلني أتميز في الموسيقى"، جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس.