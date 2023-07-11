عمرو مصطفى يكشف حقيقة اعتزال محمد منير (فيديو)

كشف الملحن عمرو مصطفى، حقيقة ما تم تردد عن تفكير المطرب الكبير محمد منير، في اعتزال الفن بشكل نهائي.

وقال عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج “حبر سري”، على شاشة قناة “القاهرة والناس”، مساء الإثنين، إن محمد منير لم يفكر في الاعتزال وما يتم نقله هو شائعة ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأكد عمرو مصطفى، أن هناك مشروعا غنائيا كبيرا مرتقب له مع الفنان الكبير محمد منير، وهناك أغنية وطنية عن مصر، مشددًا على أنه من أشد المعجبين به وأول أغنية يستمع لها كانت من غناء الكينج محمد منير.

وأشار عمرو مصطفى، إلى أن كلمات أغنية محمد منير الجديدة قوية جدًا ولذلك تأخر اللحن، حتى يكون على قدر من الاحترافية ويتماشى مع قوة الكلمات.

وتابع عمرو مصطفى: “ليس هناك مشاكل بينه وبين محمد منير”، مؤكدًا أن المشكلة فقط في تأخير إصدار الأغنية الجديدة إلى الآن، وليس هناك أي مشاكل أو خلافات كبيرة بينهما.

لست شخصا مغرورا أو نرجسيا

وأكد عمرو مصطفى، أنه ليس شخصا مغرورا أو نرجسيا ويدافع عن نفسه ويريد أن يحقق نجاحا في الموسيقى وفي العمل بشكل كبير، موضحا أنه يتعامل مع نجوم كبار في مجال الفن.

ولفت عمرو مصطفى، إلى أن “أصحابه في المجال الفني يحزنون بسبب زيادة عصبيته”، متابعًا: "متعتي في الحياة هي الموسيقى وليس الخناقات.. أنا مركز في شغلي بس أنا بدافع عن نفسي".

وأوضح عمرو مصطفى، أنه ليس ناكرا للجميل لأي فنان أو منتج أو ملحن، مؤكدًا أنه يحترم الجميع وليس مغرورا، منوهًا بأن حب الموسيقى أزمة في حياته، مضيفًا: "أنه لا يريد أن يتدخل في حياة أي فنان أخر، وبحب عملي جدًا وبنسى نفسي".

وأكد الملحن عمرو مصطفى، أن مطرب الراب "ويجز" يشتري توزيعات ألحان جاهزة من أحد التطبيقات التي تبيع الألحان بمقابل مادي، موضحًا أنه يمتلك الدليل على شرائه الألحان.

وأضاف عمرو مصطفى، أن هناك عددا من الشباب من يشتري الألحان وهي طريقة جديدة وجيدة، كما أنه ينصحهم بفعل ذلك ويعد تطورا كبيرا فى عالم الفن والموسيقى.

وأشار عمرو مصطفى، إلى أن هناك شكلا جديدا للموسيقى في العالم كله ويشتري التوزيعات من الخارج، موضحًا أنه بالاعتماد على هذا التطبيق سيكون هناك سهولة في الأغاني، مشددًا على أن اختيار الموسيقى صعب وما يحدث الآن ليس عيبًا.