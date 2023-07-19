رسوب 70% من طلاب كلية طب جنوب الوادي.. والجامعة: "تعليمنا منضبط" (فيديو)

كشف الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، تفاصيل رسوب 70% من طلاب كلية طب بشري و80% بكلية الأسنان.



وأكد أن الأرقام المعلنة ليست صادمة كون كلية الطب البشري حاصلة على الجودة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، مضيفًا أن كليات القطاع الطبي بالجامعة تطبق معايير الجودة ومعايير القياس والتقويم في الامتحانات بدرجة صعوبتها، ويتم عمل تقارير نصف سنوية حسب الفصول الدراسية، وأغلب هذه الامتحانات التي تمت للطلاب كانت إلكترونية والتصحيح بها إلكتروني.

تعليم منضبط:

وعن سبب رسوب هذه النسبة المرتفعة، قال نائب رئيس جامعة جنوب الوادي: “لا أستطيع تحديد سبب رسوب الطلاب، لكن ما أستطيع تأكيده أن الجامعة تقدم تعليم طبي منضبط”.

وتعليقًا على التصريحات الصحفية لرئيس الجامعة بأن سبب الرسوب الغش الجماعي في لجان الثانوية العامة، أضاف: “بالنسبة ليا مقدرش أقول كده”، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن الجامعة تطبق الساعات المعتمدة، لذلك سيتم إعادة السنة لمن لم يحققها، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء.