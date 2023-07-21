مهرجان العلمين 2023 .. مفاجأة حفل تامر حسني للجمهور في المنازل

دقائق قليلة تفصلنا عن حفل نجم الجيل الفنان تامر حسني من مدينة العلمين الجديدة، إذ يستعد للصعود على خشبة مسرح مهرجان العلمين، ومقرر أن يُمتع “تامر” جمهوره بباقة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها محبيه بشكل كبير.

والمفاجأة أن جمهور تامر حسني بجميع أنحاء الوطن العربي يمكنه متابعة الحفل من مدينة العلمين (العالم علمين)، إذ يبث الحفل على شاشة On وDmc بعد دقائق قليلة .

تامر حسني

قائمة حفلات مهرجان العلمين 2023:

مهرجان العلمين 2023 هو الحدث الأضخم في الشرق الأوسط في مجالات الفن والثقافة والرياضة والترفيه، ويستقطب أكثر من مليون زائر من مختلف أنحاء العالم.

تامر حسني

نجوم عرب وعالميين في حفلات مهرجان العلمين 2023:

ومن ناحية الحفلات الغنائية التي تشغل اهتمامًا كبيرًا من رواد المهرجان، سيستقبل مهرجان العلمين أكثر من 14 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا مع مختلف نجوم الطرب عربيًا وعالميًا.

أحدث أغاني تامر حسني تاج

كانت أحدث أغاني تامر حسني من خلال “تاج”، والتي سجلت أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقولك كلماتها"يا أهل الله يا اللي فوق ما تبصوا ع اللي تحت

عايزينها بكرة تروق وننسى أيام الفحت

يا أهل الله يا اللي فوق ما تبصوا ع اللي تحت

عايزينها بكرة تروق وننسى أيام الفحت

إيه اتلخبط احترت أحبطت أنا ادشملت اتخيط

إيه اتأثرت أنا انهرت اتكحولت بجد اتكسرت

ادبست وفلست وعجزت وكده رسمي لبست

ومهما بنادي ع الهادي يا زبادي مش عايز أبقى يأست

يا أهل الله يا اللي فوق ما تبصوا ع اللي تحت

عايزينها بكرة تروق وننسى أيام الفحت

يا أهل الله يا اللي فوق ما تبصوا ع اللي تحت

عايزينها بكرة تروق وننسى أيام الفحت

إيه يعني تخنتي سيكا خسيتي سيكا

سابك سيكا يولع سيكا أصلا أوي، أوي، أوي

إنت حلوة أصلا أوي، أوي، أوي

خلي عندك أمل إيه أمل في السجن

أوبا عايز تبعد إبعد خلصانة يلا باي

وجودك زي عدمه فاكر نفسك واي فاي

أنا من غيرك سعيد إيه سعيد مات، يا اختي ".