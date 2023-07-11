مهرجان العلمين 2023.. نجوم عالميون يشاركون في أكبر حدث ترفيهي

يستعد عدد من نجوم الغناء من مختلف أنحاء الوطن العربي، لإحياء عدة حفلات غنائية تعد الأضخم في الشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي، والذي مقرر أن ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة في منطقة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

حفلات مهرجان العلمين 2023

وتضم حفلات مهرجان العلمين مجموعة من نجوم الغناء وهم، النجم تامر حسني، السوبر ستار راغب علامة، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أنغام، والموسيقار الكبير عمر خيرت، والرابر العالمي Russ.

مهرجان العلمين

عقد مهرجان العلمين الجديدة مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، فى نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة، وشارك في الحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والبارزة وذلك للإعلان عن فعاليات المهرجان للموسم الصيفى 2023، والتى مقرر أن تقام فى الفترة 13 يوليو وحتى 26 أغسطس 2023 وترفع شعار "العالم علمين".

مهرجان العلمين 2023

عقد مهرجان العلمين الجديدة مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، فى نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة، وسط حضور رسمى بارز على المستوى الحكومى، والشخصيات العامة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلى وسائل الإعلام المختلفة، للإعلان عن جميع فعاليات المهرجان للموسم الصيفى 2023، والتى تقام فى الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس 2023 تحت عنوان "العالم علمين".

حضر المؤتمر الصحفى عدد من الوزراء والمسؤولين من بينهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإضافة إلى ممثلى الشركات المنظمة للمهرجان.





يعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاس طبيعى لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة فى تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمى يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذى سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين فى مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.





يستهدف مهرجان العلمين الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.

