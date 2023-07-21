الجمعة 21/يوليو/2023 - 09:46 م 7/21/2023 9:46:30 PM

ردود الفعل على الحرب فى أوكرانيا فى جميع أنحاء أوروبا مستوحاة من قراءات البلدان المختلفة لتاريخها، والصراعات السابقة فى هذه القارة، ومفاهيمها عن الطابع القومى لروسيا. لا يوجد إجماع تلقائى داخل المجتمعات الديمقراطية حول دروس الماضى، ولا ينبغى أن يكون هناك إجماع. غالبًا ما يكون التذكر انتقائيًا، والمضى قدمًا يتضمن مناقشة حول الخطأ الذى حدث من قبل. هذا ما أكدته هيلين فون بسمارك، المؤرخة المتخصصة فى العلاقات البريطانية الألمانية.

لم تكن عملية إعادة النظر فى الماضى بحثًا عن القرارات الصحيحة للمستقبل فى أى مكان أكثر خطورة منذ الغزو الروسى مما كانت عليه فى ألمانيا. على مدار الـ 16 شهرًا الماضية أنهت البلاد اعتمادها الشديد على النفط والغاز الروسى، وتخلت عن إحجامها عن إرسال أسلحة إلى منطقة الحرب، وتحولت إلى أحد أهم الداعمين العسكريين والماليين لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة. يدعم معظم الألمان الآن هذا التحول فى السياسة - أو (نقطة تحول) كما يسميها المستشار أولاف شولتز - لكن الجدل العام حول مستقبل السياسة الأمنية لألمانيا لم يتوقف. ويلعب الجدل حول التاريخ دورًا بارزًا.

إن وحشية العدوان الروسى على أوكرانيا وتجاهل بوتين الصارخ للقانون الدولى، وتهديداته الصريحة للغرب أجبرت النخب السياسية والفكرية فى ألمانيا على إعادة النظر فى الافتراضات طويلة الأمد والواسعة النطاق حول الدروس المستفادة لألمانيا من الحرب العالمية الثانية. ولا ينبغى التقليل من أهمية هذا التغيير.

فى العقود الثلاثة التى أعقبت نهاية الحرب الباردة، تأثرت سياسة ألمانيا فى أوروبا الوسطى والشرقية بشدة بقراءة التاريخ التى وضعت روسيا فى قلب التفكير الألمانى بشأن المنطقة، بينما أهملت البلدان الأصغر فى جوارها. يعكس هذا التحيز المتمركز حول موسكو مدى قوة روسيا، ولكنه كان أيضًا، على الأقل جزئيًا، بسبب اعتراف ألمانيا بمسؤوليتها التاريخية عن الحرب العالمية الثانية، والتى كانت على جبهتها الشرقية حرب إبادة وحشية. مات أكثر من 25 مليون جندى ومدنى سوفيتى، وهم يلعبون دورًا مهمًا فى ثقافة التذكر فى ألمانيا.

يشكل دعم ألمانيا لأوكرانيا منذ الغزو قطيعة واضحة مع سياستها تجاه روسيا. لقد أحرقت حكومة شولتز جسورها مع بوتين وتخلت عن مبادئ طويلة الأمد كان لها صدى لدى العديد من الألمان حتى فبراير 2022. لم يكن هذا سهلاً.

غيرت ألمانيا رأيها بشأن روسيا، ولكن بعد فوات الأوان. التغيير الذى يبدو من وجهة نظر الحكومة الألمانية مهمًا، وحتى جذريًا، كان متأخرًا منذ فترة طويلة وبطيئًا جدًا فى نظر العديد من حلفائها. النقد صحيح. إن إلحاحية محنة أوكرانيا هى التى يجب أن تحدد وتيرة استجابة ألمانيا لهذه الأزمة الكارثية للأمن الأوروبى - وليس البحث عن الذات.