الأرصاد تكشف السبب وراء ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة (ِشاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، ودرجات الحرارة تأتي حول المعدلات الطبيعة، مشيرة إلى أنه من المتوقع العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، بينما المناطق الموجودة في جنوب الصعيد تصل لـ40 درجة مئوية خلال فترات النهار، موضحا أن هناك ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، لذلك يزداد الشعور بارتفاع درجات الحرارة بقيم أعلى من المُعلنة بحوالي من درجتين إلى 3 درجات.

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رتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة في الجو



وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن ارتفاع كلا من نسب الرطوبة ودرجات الحرارة في الجو يرجع إلى تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي الذي يصاحبه كتل هوائية حارة، موضحة أن هذه الكتل الهوائية تمر على البحر المتوسط، ومن ثم تتحمل كميات كبيرة من المياه، وبالتالي ارتفاع نسب الرطوبة وتأثيرها على أغلب المحافظات.

وذكرت أن المناطق المطلة على البحر المتوسط تسجل أعلى نسب رطوبة، إذ تتراوح متوسط نسب الرطوبة خلال فترات الليل بين 80% و90%، بينما المناطق الداخلية تكون بين 70% و75%، لذلك الطقس خلال فترة النهار يكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما طق شديد الحرارة على المناطق الجنوبية «شمال وجنوب الصعيد» فضلا عن شمال وجنوب سيناء.

حجب أشعة الشمس التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه لا تتكون سحب، لذلك لا يتم حجب أشعة الشمس التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن درجات الحرارة تنخفض خلال فترة الليل مع وجود نسب رطوبة في الجو.

وتابعت أن الأجواء في الساعات الأولى ليلا تكون رطبة على أغلب محافظات الجمهورية، بينما تكون معتدلة بشكل كبير بساعات الليل المتاخرة حتى الصباح الباكر نظرا لوجود نشاط نسبي للرياح دون رمال أو أتربة.

