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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فتح باب التنازلات عن الترشح لانتخابات نقابة الأطباء غداً

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

أعلنت اللجنة العامة لإنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، عن فتح باب التنازلات بين المرشحين للنقابة العامة والنقابات الفرعية بداية من غدا السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو الجاري. 

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غرامة مالية للمتخلفين فى انتخابات نقابة الأطباء

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نقابة الأطباء تُعلن القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي

وأكدت اللجنة العامة للانتخابات، انه يمكن للمرشحين تقديم التنازلات فى مواعيد العمل الرسمية (تعمل لجنة الانتخابات في أيام العطلات والأجازات الرسمية) ويتم تقديمها شخصيا أو بتوكيل رسمى في الشهر العقارى. 

 

وتابعت اللجنة:" يجوز التنازل عن الترشيح للنقابة العامة فى أى نقابة فرعية والعكس مع ارفاق كارنيه النقابة بنموذج التنازل". 

 

ولفتت إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 10 أغسطس 2023، علي أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية وسيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء والصحف الرسمية.

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