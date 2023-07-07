الجمعة 07 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة الأطباء تُعلن القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي

نقابة الأطباء تُعلن
نقابة الأطباء تُعلن القوائم الأولية للمرشحين بالانتخابات

أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، القوائم الأولية للأطباء المُرشحين بانتخابات التجديد النصفي، ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بانتخابات التجديد النصفى على مستوى الجمهورية يوم الجمعة  13 اكتوبر 2023.

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وتُجرى انتخابات التجديد النصفى، علي منصب نقيب الأطباء وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات  والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

 

فتح باب الطعون 

 

وأعلن الأستاذ الدكتور مصطفي عشوب رئيس اللجنة العامة للانتخابات انه سيتم فتح باب الطعون من الاثنين 10 يوليو وحتي الجمعة 14 يوليو القادم ، واعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م، علي أن يتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو ، وسيتم اعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023م.


وأكد أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية ( سيتم تحديدها واعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء).

 

نقابة الأطباء تُعلن القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى
نقابة الأطباء تُعلن القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى
نقابة الأطباء تُعلن القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى

 

للإطلاع علي القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى اضغط هنااااااااااااااااا

 

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