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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

قلق أمريكي بالغ من استخدام أوكرانيا للذخائر العنقودية

الذخائر العنقودية
الذخائر العنقودية

أعرب مُمثل الأمين العام للأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، عن قلق المنظمة بشأن التقارير التي تتحدث عن استخدام القوات الأوكرانية للذخائر العنقودية، حسبما أفادت "وسائل إعلام روسية"، مساء اليوم الجمعة.

وقال دوجاريك: "لقد رأينا هذه التقارير التي تثير قلقا كبيرا. وكما قلنا سابقا، يجب أن تكون الأسلحة من هذا النوع أمرا من الماضي، ويجب عدم استخدامها".

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البيت الأبيض يُوضح تأثير الذخائر العنقودية على الدفاعات الروسية

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البنتاجون يُشكك في فعالية الذخائر العنقودية المُقدّمة لأوكرانيا

وأقر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الخميس، بأن أوكرانيا بدأت في استخدام الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية.

وأفاد بأن الأوكرانيين يستخدمون الذخائر العنقودية "على نحو سليم وفعال"، زاعما أنها أصبحت "مؤثرة" على التشكيلات الدفاعية الروسية.

استخدام الذخائر العنقودية:

ونقلت قناة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قوات كييف بدأت في استخدام الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة في الهجوم المضاد.

وقال أحد المسؤولين للقناة الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تزال تنتظر تحديثات من القوات الأوكرانية حول مدى فعالية استخدام الذخائر في ساحة المعركة.

من ناحية أخرى، نقلت قناة cnn عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن قوات كييف بدأت في استخدام الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة في الهجوم المضاد.

وقال أحد المسؤولين للقناة الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تزال تنتظر تحديثات من القوات الأوكرانية حول مدى فعالية استخدام الذخائر في ساحة المعركة.

من جهته، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، بأن الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا يجري نشرها في ساحة القتال.

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