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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

انتشال جثة شاب مياة البحر المتوسط بالعريش

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه للغرق عقب نزوله للاستحمام في مياه  البحر المتوسط قبالة شواطئ مدينة العريش منطقة الريسة، وتم إيداع جثته في مستشفى العريش العام تحت تصرف الأجهزة المعنية.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بغرق شاب أثناء قيامه بالاستحمام في مياه البحر قبالة شواطئ مدينة العريش بمنطقة حي الريسة شرق العريش ولم تفلح الجهود في إنقاذه لتعرضه لإسفكسيا الغرق.

ونقلت سيارات الإسعاف  جثة الغريق إلى المستشفى في محاولة انقاذه الا انه توفي، وتحر محضر بالواقعة.

بينما قدمت هيئة الإسعاف المصرية مجموعة من النصائح والإرشادات العامة للتعامل عند حدوث حالات غرق، أو تجنب حدوثها:

وتضمنت الإرشادات، التي قدمتها الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، ما يلي:

- توخي الحرص في التعامل مع رقبة الغريق لاحتمال إصابة عموده الفقري.

- عدم الضغط على بطن الغريق لاستخراج الماء.

- إخراج كل ما يمكن أن يسد فم الغريق من أعشاب بحرية أو ما شابه.

- فحص التنفس، إذا كان الغريق يتنفس بشكل طبيعي ونبضه منتظم ومحسوس جيداً، فضعه في وضع الإفاقة وانزع ملابسه المبللة وقم بتدفئته جيداً.

- إذا كان الغريق لا يتنفس، فابدأ فوراً بعمل الإنعاش القلبي الرئوي.

- قد تتدفق كميات من المياه من فم المصاب أثناء عملية الإنعاش، فكلما أمكن قم بإمالة رأس الغريق جانباً ونظف الفم من أي عوالق.

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