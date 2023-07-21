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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

رابعة الزيات على خطى عارضات الأزياء في بيروت

بوابة الوفد الإلكترونية

خطفت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات عدسات الصحافة والإعلام اثناء تكريمها في بيروت وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.
 

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رابعة الزيات مثيرة بإطلالة شبابية في أحدث ظهور

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رابعة الزيات بظهر مكشوف تخطف الأضواء في شرم الشيخ


وتألقت رابعة الزيات بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكب، مزين بزهرة كبيرة مكشكش من ناحية الخصر مما ابرز نحافة خصرها بقماش الساتان بلون الأحمر الصارخ وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس لتزيد من نعومة إطلالتها.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة تناغمت مع ملامحها الساحرة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.


رابعة الزيات

حياتها


تزوجت للمرة الأولى في سن مبكرة في جنوب إفريقيا وأنجبت ولديها كريم وعلي لكنها انفصلت عن زوجها لاحقا، تزوجت ثانية عام 2006 من الإعلامي زاهي وهبي  ورزقت منه بولد وبنت (كنز ودالي).

مشوارها المهني


انطلاقتها في مجال الإعلام كانت عام 2002 من خلال قناة إن بي إن وقدمت فيها برامج منوعة عام 2010 أنشأت بالتعاون مع عدة شركاء مركزاً تجميلياً كبيراً «نيو يو» تحت إشراف أطباء مختصين يقومون بعلاجات طبية وتجميلية وصنفت ضمن قائمة أكثر مئة امرأة عربية إثارة في عام 2010، انتقلت عام 2011 إلى قناة الجديد وقدمت فيها نشرة الأخبار لفترة قصيرة لكنها تركتها لأنها لم تتأقلم ولم تجد نفسها فيه قدمت بعدها برامج فنية حتى عام 2016، وفي أغسطس 2018 انضمت لقناة لنا السورية  في ديسمبر 2018 أصبحت الوجه الإعلاني لمجموعة Savanah

خلافها مع الإعلامية مي شدياق


عام 2011 استضافت الإعلامية مي شدياق و بادرتها بسؤال عن مي الإنسانة ومتى ستتخلى عن لقب الشهيدة الحية فأجابتها بأنها لا يمكن أن تنسى ما حصل معها، وبعدما تنقلنا بين عدة مواضيع سياسية طرحت مي سؤالا دينيا على ضيفتها تانيا قسيس، ولكن يبدو أن الجواب لم يقنعها، فبادرت إلى الانسحاب، فأوقفت التصوير وطلبت منها العزوف عن قرارها، لكنها رفضت، معتبرة أن ما حصل ضمن الحلقة هو خديعة ولا تتقبله» وردت «لست نادمة على استقبالي مي، ولكني مستغربة رد فعلها».

رابعة الزيات
رابعة الزيات
رابعة الزيات
رابعة الزيات

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