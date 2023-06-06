رابعة الزيات مثيرة بإطلالة شبابية في أحدث ظهور

خضعت الإعلامية رابعة الزيات لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

رابعة الزيات

رابعة الزيات تتألق تبهر العيون في أحدث ظهور

ظهرت الإعلامية رابعة الزيات بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية جيب باللون "اللبني" ويتميز بفتحة في منطقة الساق، ونسقت معه بلوز أبيض بأكمام منفوشه، مصمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بصندل كعب عالي ونظارة شمسية، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

رابعة الزيات

رابعة الزيات تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت الإعلامية رابعة الزيات تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها ، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

من هي رابعة الزيات



رابعة الزيات من مواليد 11 مايو 1973، إعلامية لبنانية، من مواليد مدينة صور، درست علم النفس في الجامعة اللبنانية.

حياتها



تزوجت للمرة الأولى في سن مبكرة في جنوب أفريقيا وأنجبت ولديها كريم وعلي لكنها انفصلت عن زوجها لاحقا، تزوجت ثانية عام 2006 من الإعلامي زاهي وهبي ورزقت منه بولد وبنت "كنز ودالي".

مشوارها المهني



انطلاقتها في مجال الإعلام كانت عام 2002 من خلال قناة إن بي إن وقدمت فيها برامج منوعة عام 2010 أنشأت بالتعاون مع عدة شركاء مركزاً تجميلياً كبيراً «نيو يو» تحت إشراف أطباء مختصين يقومون بعلاجات طبية وتجميلية وصنفت ضمن قائمة أكثر مئة امرأة عربية إثارة في عام 2010، انتقلت عام 2011 إلى قناة الجديد وقدمت فيها نشرة الأخبار لفترة قصيرة لكنها تركتها لأنها لم تتأقلم ولم تجد نفسها فيه قدمت بعدها برامج فنية حتى عام 2016، وفي أغسطس 2018 انضمت لقناة لنا السورية في ديسمبر 2018 أصبحت الوجه الإعلاني لمجموعة Savanah

خلافها مع الإعلامية مي شدياق

عام 2011 استضافت الإعلامية مي شدياق و بادرتها بسؤال عن مي الإنسانة ومتى ستتخلى عن لقب الشهيدة الحية فأجابتها بأنها لا يمكن أن تنسى ما حصل معها، وبعدما تنقلنا بين عدة مواضيع سياسية طرحت مي سؤالا دينيا على ضيفتها تانيا قسيس، ولكن يبدو أن الجواب لم يقنعها، فبادرت إلى الانسحاب، فأوقفت التصوير وطلبت منها العزوف عن قرارها، لكنها رفضت، معتبرة أن ما حصل ضمن الحلقة هو خديعة ولا تتقبله» وردت «لست نادمة على استقبالي مي، ولكني مستغربة رد فعلها».