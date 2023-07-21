ارتفاع الاسعار صداع في رأس المواطن.. وخبراء يطالبون بتشديد الرقابة لمواجهة الغلاء

يشهد السوق المصري خلال الفترة الحالية إرتفاع غير مسبوق في كافة الاسعار نظرًا لما يشهده العالم من أزمات اقتصادية تُلقي بظلالها عليه، ولاسيما منذ بدء الحرب الروسية الاوكرانية في فبراير عام 2022 والتي كان لها عظيم الأثرعلى الاسعار.

ولكن يمكن القول، أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من غلاء الاسعار، ولكن جميع الدول تعاني من ذلك بسبب الحرب، وإرتفاع سعر الدولار أمام العملات مما أدى إلى حدوث أزمات اقتصادية تؤثر على الاسواق والبورصات العالمية.

ومن ناحية أخرى، تسعى الدولة المصرية ببذل قصارى جهدها لمواجهة أزمة ارتفاع الاسعار، وتخفيف الغلاء عن كاهل المواطن المصري البسيط وتوفير له حياة كريمة لمواجهة غلاء الاسعار.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصرللدراسات الاقتصادية، إن غلاء الاسعار الذي نراه اليوم يرجع نتيجة للمتغيرات الاقتصادية العالمية والتى أدت الى ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ" الوفد"، أن الاقتصاد المصرى واجه العديد من الضغوط خاصة فيما يتعلق بارتفاع العديد من اسعار السلع والمنتجات والتى معها زادت من الضغوظ على المواطنين فى تلبية احتياجاتهم اليومية وكان ذلك تحدى صعب امام الحكومة المصرية فى مواجهة هذا التضخم المتأثر بالتضخم الخارجى نتيجة الاعتماد على استيراد العديد من السلع التى تهم المواطن المصرى ولكن انتقلت تلك العدوى الى كافة السلع حتى التى تصنع محليا.

وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة المصرية قامت فى زيادة المعروض من السلع والمنتجات عبر زيادة انتشار منافذ البيع فى كافة انحاء الجمهورية لتحقيق شئ من التوازن ما بين العرض والطلب وتوفير تلك السلع باسعار تنافسية عن باقى الاسعار المعروضة فى الاسواق.

وطالب أبو زيد، بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة الدورية على الاسواق عبر الاجهزة المعنية بوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك من خلال زيادة كفاءة وفعالية الصلاحيات الممنوحة لهم فى ضبط الاسواق لردع التجار الذين يستغلون وقت الازمات لتحقيق مكاسب تجارية على حساب مصلحة الدولة والمواطن لان ذلك يسبب عبء اضافى يثقل كاهل المواطنيين، وأيضًا ترسيخ مفهوم الرقابة الشعبية من خلال المواطن نفسه فى الابلاغ عن التجار الذين يرفعون الاسعار دون مبرر حتى تكتمل منظومة الردع لتحقيق السيطرة الفعالة على الاسواق ورجوع الاسعار الى معدلات زيادة سعرية وفقا لتكاليف الانتاج الفعلية وليس وضع الاسعار حسب الاهواء.

ورأى محمد الزاهد، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية وعضو المكتب التنفيذي بحزب الوفد، إن الغرف التجارية ليس لها دور رقابي وإنما عملها يتمثل في تنظيم حركة السوق وعمل ترومومترلسوق الاسعار سواء بالانخفاض أو الارتفاع وعمل معارض وأسواق لتحديد الاسعار وربط الاسعار بالسوق، ومحاولة التزام التجار بها.

وأوضح الزاهد، في تصريحات خاصة لـ" الوفد"، أننا لدينا مشكلة في الاسعار بسبب تغيير قيمة الدولار ولاسيما أن أغلب الاسعار مستوردة، مشيرًا إلى أن بعض الاسواق بها انفلاب بالاسعار نتيجة أن بعض التجار جشعيين ولديهم تخوف من غلاء الاسعار المستقبلية وبالتيال يحاول يؤمن نفسه بالاسعار، وأن حوالي 90% من الاسعار مرتبطة بالدولار.

وذكر رئيس الغرفة التجارية بالشرقية وعضو المكتب التنفيذي بحزب الوفد، أن السوق المصري حر، والدولة لا تحدد سعر جبري وإنما تحدد سعر استرشادي للتنويه والارشاد لان الحكومة تُسعر الاسعار المدعمة مثل المواد البترولية ورغيف الخبز، وبعض المنتجات المدعمة، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية ترسل ما يقرب من 28 تقرير بالاسعار " ترمومتر الاسعار" كل ثلاثة أو أربعة أيام لابلاغ الجهات المعنية به.