زائرو العلمين الجديدة: مدينة عالمية على البحر المتوسط

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، آراء المواطنين بمهرجان العلمين الجديدة، والذي يشهد إقبالا واسعا من الزائرين في العطلات والإجازات الرسمية للاستمتاع بفصل الصيف ومشاهدة بعض المناظر الجميلة والمشاركة في بعض الفعاليات الرياضية الممتعة.

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وقال أحد المواطنين: "هذه المرة الثانية لي في مدينة العملين الجديدة وفي المرة الأولى كنت أتعرف على الأماكن المختلفة بالمدينة وشاهدتالممشى السياحي والأبراج الفندقية، ولكن هذه المرة الأمر اختلف تماما فأصبحت الأماكن أكثر جمالا بسبب الأنشطة والفعاليات الموجودة بها، والجميع متحمس هنا للمشاركة في باقي الفعاليات".

وقال مواطن، إنه ينتظر مهرجان العلمين و يعتيره حدث عالمي لما يتضمنه من المهرجان من أنشطة وفعاليات.

للممشى السياحي سحره الخاص

وأكدت إحدى الزائرات للمدينة أن هذه الزيارة الأولى لها للعلمين الجديدة، وبالفعل كانت المدينة مفاجأة بالنسبة لها وللممشى السياحي سحره الخاص، فقد أثرها منظره منذ اللحظة الأولى، لتؤكد أن هذه الزيارة الأولى لها ولكنها لن تكون الأخيرة.

وأعرب مواطن أخر عن سعادته بمدينة العلمين قائلًا: "هي مدينة عالمية على البحر المتوسط".

حفل الفنان تامر حسني

ويستعد مهرجان العلمين الجديدة، اليوم، لحفل الفنان تامر حسني، في منطقة العلمين أرينا، حيث تشهد المنطقة إقبالا جماهيريا واسعة لحضور الحفل والاستمتاع بأجواء الصيف مع مجموعة من أغاني الفنان تامر حسني.