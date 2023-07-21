غدًا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن غدا السبت تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023م بالمحافظة.

وذلك بعدد 19 لجنة امتحانية وتستمرالامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 27 / 7/ 2023 م لمدة ستة أيام.

كما تواصل امتحانات النقل الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام حتى الثلاثاء 25 / 7/ 2023م، للصف الأول وحتى الاثنين الموافق 24 / 7/ 2023م للصف الثاني الثانوي.

وتتواصل امتحانات النقل الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي الفني لجميع التخصصات (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) حتى يوم الإثنين الموافق 24 / 7/ 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي (صناعي وتجاري زراعي والصف الثاني فندقي) أما الصف الأول الفندقي فتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 25 /7 / 2023 م.

أما امتحانات النقل الدورالثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي فانتهت يوم الأربعاء الماضي الموافق 19 / 7 / 2023

يذكر أن محافظ جنوب سيناء كان قد اعتمد يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023 بالمحافظة بإجمالي متوسط نسبة نجاح 81.51 %.