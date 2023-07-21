عاجل
الأردن يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى ستوكهلم بعد حرق المصحف الشريف التعليم تحذر من شائعة تعديل درجات امتحانات الثانوية العامة بعد حرق المصحف الشريف.. بريطانيا: سندافع عن حرية الدين تواصل المعارك العنيفة في السودان واعتداء وحشي على أطباء بلا حدود
الجمعة 21 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

غدًا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن غدا السبت تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023م بالمحافظة.

وذلك بعدد 19 لجنة امتحانية وتستمرالامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 27 / 7/ 2023 م لمدة ستة أيام.

كما تواصل امتحانات النقل الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام حتى الثلاثاء 25 / 7/ 2023م،  للصف الأول وحتى الاثنين الموافق 24 / 7/ 2023م للصف الثاني الثانوي.

وتتواصل امتحانات النقل الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي الفني لجميع التخصصات (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) حتى يوم الإثنين الموافق 24 / 7/ 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي (صناعي وتجاري زراعي والصف الثاني فندقي) أما الصف الأول الفندقي فتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 25 /7 / 2023 م.

أما امتحانات النقل الدورالثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي فانتهت يوم الأربعاء الماضي الموافق  19 / 7 / 2023

يذكر أن محافظ جنوب سيناء كان قد اعتمد يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو  2023 نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023  بالمحافظة  بإجمالي متوسط نسبة نجاح 81.51 %.

الجريدة الورقية