وكيل صحة قنا يتفقد القافلة الطبية بالمعنا

تفقد الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، اليوم الجمعة، أعمال القافلة الطبية بقرية المعنا التابعة لإدارة قنا الصحية.

وأوضح الدكتور راجي أن القافلة تعد استكمالًا لمبادرة ١٠٠ يوم صحة، والتي تقدم الكثير من خدمات المبادرات الرئاسية كالكشف عن الضغط والسكر والأنيميا وسوء التغذية والتقزم وسرطان الثدي وفيروس سي.

بالإضافة إلي تقديم خدمات تنظيم الأسرة كالكشف عن السيدات وتركيب وسائل تنظيم الأسرة المختلفة وصرف أدوية تنظيم الأسرة.

وأضاف تاوضروس أن القافلة امتد دورها في تقديم خدمات العيادات المتنقلة كالكشف عن الأمراض الباطنة، الأطفال، تنظيم الأسرة، النساء، الجلدية، العظام، هذا بالإضافة إلي تواجد صيدلية لصرف الأدوية بالمجان للمترددين على القافلة.

فيما أشار الدكتور أحمد علي، مدير إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة، إلى استكمال جهود إدارة القوافل الطبية في تنظيم قافلة طبية متكاملة غدًا السبت بقرية الخِربة التابعة لإدارة قنا الصحية بهدف وصول الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين كافة من أبناء القرية.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة والتي تنظمها الوزارة برعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء اشرف غريب، محافظ قنا، والتي تهدف إلي تقديم الرعاية المتكاملة والشاملة للمواطنين.