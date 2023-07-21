نصائح لقائدي السيارات لتجنب المخاطر في الحر الشديد

فصل الصيف ومخاطر السيارات، تجمعهما علاقة طردية، فكلما ارتفعت درجة حرارة الجو، كلما زادت الكوارث التي من الممكن أن يتعرض لها قائدي المركبات، لذا من الضروري ان يحرص السائق على اتباع بعض النصائح والإرشادات قبل القيادة وأثناء السير على الطرق.

وفي هذا السياق، قدم خبير السيارات محمد شتا، عدد من النصائح المهمة والضرورية لقائدي السيارات لتجنب المخاطر أثناء القيادة على الطرق، خلال فصل الصيف والحر الشديد.

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قيادة السيارات

نصائح لقائدي السيارات لتجنب مخاطر الحر الشديد

الكشف على المياه وزيت الموتور قبل أي رحلة.

ضبط الهواء الخاص بالكاوتش على الضغط المضبوط، وفيما يخص معلومة ضبط الهواء على 28، هذا وهم في عقول المصريين فقط وغير صحيح، لأن كل سيارة لها ضغط كاوتش مختلف عن الأخر، ومن الخطورة الشديد أن يكون ضغط الكاوتش قليل لأن ذلك يسبب احتكاك زائد بين الكاوتش والأسفلت وبالتالي زيادة سخونة الإطار وجعله أكثر عرضه للإنفجار.

تشغيل التكيف داخل السيارة، لأنه كلما ارتفعت الحرارة داخل المركبة، كلما قل تركيز السائق، مما يُزيد نسبة الحوادث وذلك حسب التقارير العالمية.

الكشف الدوري على البطارية خاصة في فصل الصيف لأنها من الممكن أن تتلف فجأة بسبب الحر الشديد.

ضرورة وجود زجاجات مياه في السيارة بشكل دائم، لتفادي أي نقص مياه أو سخونة موتور في الطريق.

يفضل دائمًا أن يكون داخل السيارة طاقم سيور احتياطي، وذلك لاستخدامها في حالة التعرض لقطع سير الموتور أو التكيف أو الدينامو.

الكشف الدوري على هواء الكاوتش الاحتياطي، والكشف على العمر الافتراضي له.