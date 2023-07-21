نصائح ضرورية لتقليل فاتورة الكهرباء خلال فصل الصيف

فاتورة الكهرباء، البعبع المخيف للمواطنين طوال فصل الصيف، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استهلاك الكهرباء خلال الأشهر الأكثر حرارة في العام، إذ يلجأ المواطنين لاستخدام التكيفات بكثرة والمراوح، وكافة وسائل ترطيب وتبريد الجو للتخفيف من حدة ارتفاع درجات الحرارة.

وتعد فاتورة الكهرباء، هي الشكوى الأكثر انتشارًا خلال الصيف، لذا يسعى المواطنين لاتباع خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء للتقليل من الفاتورة.

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خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء

ومن ناحيته، وجه الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدد من النصائح التي من شأنها تقليل فاتورة الكهرباء والتحكم فيها، وهي:-

متابعة صيانة التكيفات، وألا تقل درجة الحرارة عن 25 درجة.

التأكد أن قوة التكيف تتناسب مع المكان الذي يتم تبريده.

التأكد من عدم وجود تسريب للتبريد.

الحرص على عدم تسرب أشعة الشمس للغرفة التي يعمل بها التكيف.

محاولة الاستعاضة عن التكيفات، باستخدام المراوح لترطيب الجو.

الحرص على ابتعاد الثلاجات أو الديب الفريزر عن الحائط بمسافة لا تقل عن 15 سم.

تجنب فتح وغلق الثلاجات.

ترشيد استهلاك "الكاتل" و "المايكرويف"، ومحاولة اللجوء للتسخين العادي.

عدم استخدام برامج التسخين في الغسالات.

فصل أي جهاز كهربائي لا نحتاجه عن مصدر الكهرباء تمامًا.

ترشيد استخدام الأنوار، وإغلاق غير الضروري منها.