يستعد الفريق اغلأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في البطولة العربية لكرة القدم المقامة في المملكة العربية السعودية.

موعد أول مباراة للزمالك في البطولة العربية

ويلعب الزمالك أول مباراة في البطولة العربية أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو من شهر الجاري.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد المنستيري التونسى في الساعة السادسة، مساء الجمعة 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف فى السعودية، ضمن منافسات كأس الملك سالمان للأندية الأبطال.



مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية:



-الزمالك × الاتحاد المنستيرى ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة .

-الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

-الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تغاد بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالكالقاهرة بعد غد الأحد الي السعودية للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

ويشارك فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ضمن منافسات البطولة العربية للأندية رفقة أندية النصر والشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

نادي الزمالك سوف يشارك ضمن منافسات البطولة العربية للأندية باللاعبين المُعارين فقط الذين تم ابلاغهم بالحضور للتدريبات عقب عودة الفريق من الإجازة دون وجود أي صفقة جديدة.

وضمت قائمة لاعبي الزمالك المعارين كل من:



يوسف أوباما ومحمود علاء وحمدي علاء واحمد عيد.

نادي الزمالك يعمل على ضم 3 صفقات محلية هم: محمود حمادة من فاركو ومحمد شحاته من طلائع الجيش ومحمد حمدي من إنبي.

يحسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ملف اللاعبين المرشح رحيلهم عن القلعة البيضاء قبل السفر الي السعودية للمشاركة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

ووضع أوسوريو مدرب الزمالك 7 لاعبين على قائمة المرشحين للرحيل عن صفوف الفارس الأبيض في ميركاتو الصيف.

وجاءت قائمة السبعة لاعبين المرشحين للرحيل عن الزمالك قبل المشاركة في البطولة العربية للأندية على النحو التالي:

سامسون اكينولا

احمد بلحاج

عبدالله جمعه

محمود شبانة

سيف جعفر

يوسف اسامه

حارس المرمي محمد عواد