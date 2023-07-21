وكيل صحة قنا يتابع حالات الإصابة بارتفاع درجة الحرارة بمركز قوص

تابع الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عددًا من الأسر والتي ورد بها إصابات بارتفاع درجات الحرارة، وذلك عقب إصابتهم بحمى الضَنك من خلال مناظرة الحالات المشتبه بها ومتابعة حالات التقصي للحالات المصابة والأشخاص المرافقين لهم.

وأوضح الدكتور راجي أن المديرية قد كثفت جهودها في المناطق التي ظهر بها إصابات، وذلك بأخذ عينات من مياه الشرب ومياه الصرف الصحي وأخذ عينات من البعوض ومن يرقات البعوض بهدف الاطمئنان من خلوها من الإصابة بفيروس حمى الضَنك.

وأضاف تاوضروس أن الحالات التي تم رصدها تُعد حالات بسيطة، وقد تلقت العلاج بالمنزل بالأدوية مخفضات الحرارة مع عدم رصد أية حالات وفاة جراء الإصابة بحُمى الضَنك.

وأشار الدكتور راجي أن حُمى الضَنك تعد حُمى فيروسية يسببها فيروس حُميى الضَنك والتي تنتقل للإنسان عن طريق تعرضه للسعات البعوض الحامل لتلك العدوى مسببة بعض الأعراض كالحُمى والصداع وآلام بالعضلات والمفاصل.

هذا وقد زار وكيل وزارة الصحة بقنا، عددًا من الحالات للاطمئنان على سلامتهم وتحسن حالتهم الصحية، مؤكدًا استمرار الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة من خلال الفرق الطبية المختلفة المدربة من وزارة الصحة من الطب الوقائي والأمراض المتوطنة على التعامل مع الحالات المشابهة والعمل على القضاء علي نواقل المرض من خلال الرش والتطهير لمصارف المياة وللمنازل التي ظهرت بها إصابات.

بالإضافة لانتشار فرق التوعية والتثقيف الصحي للتوعية للمواطنين حول كيفية التعامل مع الحالات المصابة وطرق التصدي لمثل تلك الأمراض للعمل علي الحد من انتشار الفيروس.

وأشاد تواضروس بجهود الوزارة والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب، محافظ قنا، في الدعم المتواصل والوقوف جنبًا لجنب مع منظومة القطاع الطبي بالمحافظة للحد من نواقل الأمراض والتصدي لمثل تلك الحالات.