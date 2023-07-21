الجامعة العربية تدين بشدة سماح السويد مجددًا بحرق المصحف الشريف

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات سماح السلطات السويدية مجددًا بقيام متطرف بحرق المصحف الشريف في استوكهولم، معتبرًا أن هذا الفعل الشائن يمثل استفزازًا ضخمًا وغير مقبول لمشاعر المسلمين في كل مكان حول العالم.

قال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، إن أبو الغيط سبق وحذر منذ اسابيع من مغبة سماح السلطات السويدية بمثل هذه الأفعال الاستفزازية التي لا تسهم سوى في نشر خطاب التطرف، مشيرًا في هذا الإطار إلى سابق حماية السلطات السويدية لمن يرتكبون هذه الافعال المؤثمة، على غرار ما فعلت مع متطرف قام بحرق علم العراق، وهو ما يمثل فعلا استفزازيا للمشاعر الوطنية العراقية.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن التراخي مع خطاب الكراهية والتطرف لا يدخل في باب حرية الرأي والتعبير والتسامح، وأن الخلط بين هذه المفاهيم يغذي دائرة التطرف والعنف من حانب هؤلاء الدين يتحينون الفرصة لبث سمومهم ونشر أفكارهم الهدامة.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا