أحمد فهمي رجل أعمال في نقطة سودة (خاص )

علمت بوابة الوفد بأن الفنان أحمد فهمي يجسد شخصية رجل أعمال في مسلسله الجديد بعنوان "نقطة سودة"، حيث تعاقد الفنان أحمد فهمي مع الشركة المنتجة للمسلسل منذ أيام .

ويستعد الفنان أحمد فهمي لبدأ التصوير خلال الأيام القادمة،وذلك بعد انتهاء بناء الديكورات الازمة للمسلسل.

وتشاركه الفنانة ناهد السباعي في بطولة العمل، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير، مسلسل" نقطة سودة" من إخراج محمد أسامة.

أحمد فهمي

ويذكر أن أحمد فهمي واما ينتظر خلال الفترة القادمة عرض مسلسل بين السطور، الذي يقوم ببطولته بجانب صبا مبارك، محمد علاء، ناردين فرج، علي الطيب، سلمى أبوضيف، ومن إخراج وائل فرج.

نبدة عن أحمد فهمي

أحمد فهمي من مواليد 17 مارس 1978، ممثل ومغني ، بدأ حياته الفنية كعازف لالة الكمان في فرقة عمرو دياب ثم مطربا في فرقة واما معتمدا على موهبته الغنائية ودراسته في الكونسرفتوار.

وفي بداية عام 2013 قام بتقديم برنامج أراب آيدول وشاركته التقديم أنابيلا هلال على قناة إم بي سي 1.

أعماله الفنية في مجال الغناء

شارك أحمد فهمي في بدايته الغنائية بألبومات منفردة مثل ألبوم جيت في بالي إنتاج سنة "2007" ويتضمن ثماني أغان.

كما طرح أغاني منفردة مثل أغنية "مشوار طويل" من فيلم تيتو مع فرقة واما "2004" ،اما في عام 2007 قدم أحمد فهمي أغنية "اللي مصبرني عليك" من فيلم خليج نعمة وأغنية "إحساس غريب" مع محمود العسيلي أغنية "غابت شمسنا" وأغنية "هندوس" وأغنية "حلوة يا بلدي" مع غادة عادل

وفي عام 2008 قدم أغنية "الدنيا قلابه" من فيلم ورقة شفرة كما قدم أغنية "مش قادر" أغنية "قبل ما تفكر" وأغنية "يا بلادي" وأغنية "عينك جت في عيني" من فيلم بدون رقابة مع ماريا كما شارك بتتر أغنية "ماما في القسم" من مسلسل ماما في القسم وأغنية "ياللي غايب"و "عشانك" من فيلم جدو حبيبي وأغنية "عيش سكر وطن" مع أصالة

وشارك أحمد فهمي مع فرقة واما بعدد ألبومات وهما

يا ليل 2003، ياغالي عليا 2005، رايحه جايه 2010

كان ياما كان 2015

أعماله السينمائية

شارك أحمد فهمي في بطولة عدد من الأفلام مثل فيلم خليج نعمة وبدون رقابة و أزمة شرف وجدو حبيبي وبنات العم ظهر كـضيف شرف كما شارك في بطولة ومصور قتيل واللعبة الأمريكاني

من المسلسلات

كما شارك الفنان أحمد فهمي في عدد من المسلسلات الدرامية مثل ماما في القسم، وخطوط حمراء ،وسر علني والبحر، والعطشانة، والداعية ،والإخوة ، وطريقي، و زواج بالإكراه ،والميزان، وسمرا ولأعلى سعر، وأنا شهيرة أنا الخائن ،والشريط الأحمر، وبروفا ،وحرملك، وإسود فاتح، و حرملك 2 وسكر زيادة ، والاختيار 2 ،ورجال الظل

البرامج

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