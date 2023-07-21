ندوة عن الأمراض المزمنة و الفيروسات المستحدثة بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا، تنفيذ ندوة وعي صحي عن الأمراض المزمنة والأوبئة والفيروسات المستحدثة بمركز شباب تل بنى عمران، وشارك فيها عدد كبير من رواد وأعضاء المركز.

وحاضر في ندوة الوعي الصحي عن الأمراض المزمنة والفيروسات المستحدثة، الدكتورة نهي أحمد العربي، حضر التنفيذ رئيس وأعضاء مجلس إدارة المركز، مدير المركز، مشرف النشاط الكشفي، العاملين بمركز شباب تل بنى عمران.

حيث تحدثت المحاضرة خلال الندوة عن كيفية الاهتمام بصحة الفرد، كيفية مقاومة انتشار الفيروسات، بيان الفرق بين الفيروسات وبعضها، مدى تأثيرها الضار في الصحة، تجنب التعامل مع الآخرين في حالة الإصابة بالفيروسات أو العدوى، تجنب أماكن انتشار الأمراض والفيروسات، ومنع دخولها أو الخروج منها منعا لانتشار الأمراض.

كما تحدثت الدكتورة نهى أحمد العربي محاضر الندوة، عن الأمراض المزمنة، أنواعها، أسباب انتشارها،. تأثيرها الضار في الحالة الصحية للفرد، تأثيرها في المجتمع، دور الدولة في توفير وسائل العلاج الفعال للقضاء على الأمراض والأوبئة والفيروسات.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، وتنفيذ ومتابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.