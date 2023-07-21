محمد رمضان في مرمى النيران.. مشاهد عارية ورقصات جريئة

تعرض الفنان محمد رمضان لهجوم كبير من الجمهور، وذلك بعد طرح أغنيته الجديدة "تطبطب" في فيديو كليب، والذي يحتوي على مشاهد فاضحة ومنافية للأخلاق ولا تتناسب مع مجتمعنا، حيث ظهر في الفيديو نائماً في أحضان الفتيات، تلك المشاهد اعتبرها البعض أنها جريئة ومسيئة مطالبين إياه بحذف الأغنية.

محمد رمضان في مرمى الانتقادات

بدأ الجمهور في انتقاد محمد رمضان ووضعه في مرمى الانتقادات بعد المشاهد العارية في الفيديو كليب، وذلك بعدما شارك محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة من الفيديو كليب ظهر فيه عار الصدر بجانب 3 فتيات، مما تسبب في الهجوم عليه من الجمهور وانتقاد الملابس التي ظهرت بها الفتيات.

ابنة محمد رمضان تتجاهل انتقاد الجمهور لوالدها



ظهرت حنين رمضان الابنة الكبرى للفنان محمد رمضان من زوجته الأولى والتي انفصل عنها عام 2012، حيث تجاهلت انتقادات للجمهور والإساءة لوالدها، قامت بنشر فيديو لها عبر تيك توك معلقةَ على الصورة بطريقة غير صريحة وهي تغني" لو ذهبت سأبقى .. إذا عدت سأكون هنا"، اعتبر الجمهور أن تلك الكلمات إشارة منها أنها الحق أن تكون مكان تلك الفتيات.

كواليس فيديو كليب تطبطب

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مشاهد جريئة وملابس عارية في فيديو كليب محمد رمضان

لم يتوقف الأمر عند هذه الصورة التي يحتن فيها الفتيات، إلا أن الفيديو كليب تضمن أيضاًَ عددَا من مشاهد الرقص والحركات الجريئة التي جمعت بينه وبين الموديلز في كواليس الكليب، كما ظهر محمد رمضان في بعض المشاهد في الكليب وهو بملابس عارية، إضافة إلى وصلة رقص مع الفتيات بطريقة جريئة قوبِلت بالرفض التام من قِبل الجمهور.

موعد فيلم محمد رمضان الجديد

وفي سياق آخر.. أعلن محمد رمضان عن موعد طرح فيلمه الجديد "ع الزيرو"، مؤكداَ أن الفيلم سيتم عرضه في دور السينما في شهر أغسطس المقبل، مما أثار اهتمام متابعيه الذين يترقبون عرض العمل السينمائي.

فيلم "ع الزيرو" من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويشارك في البطولة بجانب محمد رمضان، عدد من نجوم الفن مثل الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، والطفل منذر مهران، وغيرهم من النجوم.

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