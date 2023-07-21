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رئيس التحرير
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آخر الاستعدادات لحفل تامر حسني في مهرجان العلمين (شاهد)

تامر حسني في مهرجان
تامر حسني في مهرجان العلمين

سلط “برنامج صباح الخير يا مصر" الضوء على مهرجان العلمين الذي تستضيف فِعالياته مدينة العلمين الجديدة، والذي يشهد زخما وحضورًا كبيرًا في ظل عطلة نهاية الأسبوع، حيث تزداد أعداد الزائرين وحضور أغلب الفعاليات.

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 أبرز الفعاليات حفل الفنان تامر حسني

وذكر مراسل التليفزيون المصري، من العلمين، أن من أبرز هذه الفعاليات حفل الفنان تامر حسني، إذ تشهد منطقة  الأرينا استعدادات نهائية خاصة بالطرق والشوارع من اجل توجيه الزائرين لمكان الحفل، كما جرى تجهيز المسرح والشاشات لاستقبال الحفل. 

سيارات الخدمات المرورية توجه المواطنين والزائرين

وتابع: “توجد سيارات الخدمات المرورية لتوجيه المواطنين والزائرين للأماكن التي يجب أن يتواجدوا فيها طوال اليوم، كما أن مجموعة من رجال الأمن يوجهون أعداد الحضور منعا للازدحام في عمليات الدخول والخروج من حفل الفنان تامر حسني”.

وأشار إلى أن سماء مدينة العلمين الجديدة تشهد عددا من عروض الطائرات الجوية وأبدى الجمهور حالة من السعادة بهذه العروض، بالإضافة إلى القفز بالمظلات على مدار الأمس واليوم. 

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